Редкая публичная поездка: представители Северной Кореи посетили Иран

Делегация Северной Кореи во главе с министром международной торговли посетила Иран, сообщили официальные СМИ Северной Кореи в среду. Переговоры между двумя странами, которые, как считается, имеют секретные военные связи, стали одними из немногих публичных, пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Министр внешнеэкономических связей Юн Чон Хо во вторник вылетел из Пхеньяна на самолете во главе делегации министерства, сообщило северокорейское информационное агентство KCNA. Других подробностей оно не сообщило.

Северную Корею и Иран давно подозревают в сотрудничестве по программам баллистических ракет, возможно, в обмене техническим опытом и компонентами для производства вооружения. В феврале агентство Reuters писало, что Иран предоставил россии большое количество баллистических ракет для атак на Украину.

Северную Корею также подозревают в поставках россии ракет и артиллерии, хотя обе страны отрицают эти обвинения.

По данным KCNA, Юн активно участвует в растущих обменах с россией, а в начале этого месяца возглавил делегацию, посетившую москву.

Китай существенно увеличил поставки в россию навигационного оборудования и комплектующих к военной технике - СМИ