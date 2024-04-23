Китай существенно увеличил поставки в россию навигационного оборудования и комплектующих к военной технике - СМИ

За последний год Китай существенно увеличил объемы поставок в россию навигационного оборудования и различных комплектующих к военной технике. Это дало возможность рф существенно нарастить производство оружия. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на доклад Центра стратегических и международных исследований - Вашингтонского аналитического центра, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что торговля некоторыми из важнейших товаров двойного назначения для российской армии резко возросла после встречи Си Цзиньпина с путиным в марте прошлого года.

В докладе говорится, что количество поставок ключевых товаров двойного назначения, включая детали вертолетов, навигационное оборудование и машины, используемые для изготовления точных деталей для оружия и самолетов, подскочило с нескольких тысяч в месяц до почти 30 тысяч в месяц.

"В конце концов это позволило кремлю ускорить производство оружия, включая бронетехнику, артиллерию, ракеты и беспилотники, и обеспечить эффективную защиту от контрнаступления Украины в 2023 году", - отмечает старший научный сотрудник Центра Макс Бергманн.

Дополнительно

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин ранее рассказал, что иностранные партнеры постоянно интересуются, из каких стран компоненты, чтобы принимать соответствующие меры. При этом, для получения подсанкционных товаров рф активно использует третьи страны. В частности, и Китай.

"Их интересует, какая фирма, чье производство, когда выпущен компонент, потому что очень во многих случаях россияне затирают номера, затирают производителей. И нам приходится специальными методами, которые у нас есть, как раз проводить экспертизы.

Санкции действуют. Действуют только для приобретения указанных компонентов российской федерацией или ее какими-то сателлитами. Но есть третьи, четвертые страны, из которых также можно поставлять, и, наверное, так оно и делается", - отметил Рувин.