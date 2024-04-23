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Китай существенно увеличил поставки в россию навигационного оборудования и комплектующих к военной технике - СМИ
Китай значительно увеличил поставки в россию навигационного оборудования и компонентов для военной техники, что позволило рф ускорить производство вооружений и усилить свою оборону против украинского контрнаступления в 2023 году.
Новый закон о мобилизации: ТЦК, вероятно, не успеют обновить данные всех мужчин за 60 дней
На фоне закона нового закона о мобилизации территориальные центры комплектования, вероятно, не справятся с обновлением данных всех мужчин, которые стоят на воинском учете.
В Верховной Раде подняли флаги США: депутаты ожидают решения Сената по помощи Украине
Флаги США подняты в украинском парламенте в ожидании решения Сената США по помощи Украине.
Рада одобрила изменение порядка осуществления торговли подержанными автомобилями: о чем идет речь
Парламент поддержал законопроект, который освобождает предпринимателей, занимающихся оптовой и розничной торговлей транспортными средствами, от перерегистрации на себя подержанных автомобилей.
Трансплантация в Украине становится системной и плановой: в Институте Шалимова сообщили, что еще 8 пациентов получили новую жизнь
В Национальном научном центре хирургии и трансплантологии имени А. А.Шалимова сообщили о 8 пациентах, которые получили шанс на новую жизнь, а также поблагодарили коллег за профессионализм и взаимодействие
рф ввела на ВОТ "свободную экономическую зону", резидентами которой объявлены "отжатые" оккупантами украинские предприятия
россия ввела так называемую "свободную экономическую зону" на временно оккупированных территориях Украины, где резидентами становятся предприятия, "отжатые" оккупантами у проукраинских владельцев. Решение о создании указанных "зон" связано с попыткой рф преодолеть экономический кризис, вызванный разрушением российской армией ВОТ Украины.
Укрзализныця выбрала нового поставщика продуктов в скоростных поездах
По результатам конкурсных торгов Укрзализныця выбрала ООО "Понтем. УА" новым поставщиком продуктов для скоростных поездов Интерсити+ на следующие 5 лет.
Украинцы за сутки купили военных облигаций на более 30 млн грн: какие самые популярные
За 24 часа украинцы приобрели военные облигации, собрав в бюджет более 30 млн грн. Наибольшей популярностью пользовались облигации в Ялте, Новой Каховке и Симферополе.
Профильный комитет Рады призвал сохранить Министерство аграрной политики и продовольствия Украины
Комитет по вопросам аграрной и земельной политики призвал власть сохранить Министерство аграрной политики и продовольствия Украины в его нынешнем формате, подчеркнув его жизненно важную роль в обеспечении продовольственной безопасности и экономического восстановления Украины во время войны с Россией.
В Норвегии могут продлить временную защиту для украинцев: что известно
Норвегия предлагает продлить временную защиту для украинских беженцев с трех до пяти лет.