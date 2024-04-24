ЦАХАЛ нанес удары по объектам "Хезболлы", ракетной установке на юге Ливана после атаки на Израиль

Израильские военно-воздушные силы ударили по ракетной установке в районе Тайр-Харфа на юге Ливана вскоре после того, как она была использована во время атаки на общину в Израиле, а также по военному комплексу "Хезболлы", сообщил в среду ЦАХАЛ, пишет УНН.

Детали

"Вчера (вторник) было зафиксировано несколько запусков, пересекавших (границу) с территории Ливана и упавших на открытой местности в районе Шомеры. В ответ самолёт ВВС Израиля нанёс удар по пусковой установке в районе Тайр-Харфа, с которой были произведены пуски. Кроме того, был поражен военный комплекс "Хезболлы", откуда в этом районе действовали террористы", - говорится в сообщении ЦАХАЛ в соцсетях.

Сообщается также, что ночью истребители ВВС "нанесли удары по инфраструктуре террористов в районе Маркабы, военному комплексу в районе Айта-эш-Шаб и наблюдательному посту "Хезболлы" в районе Марвахина". Кроме того, артиллерия ЦАХАЛ, как отмечается, открыла огонь, чтобы устранить угрозу в районах Чихини и Кфарчуба.

Также указано, что "ЦАХАЛ нанес точные удары по пусковым установкам ХАМАС, расположенным в гуманитарной зоне на юге Газы, и продолжает действовать в центральном коридоре Газы".

Отмечается, что за минувшие сутки истребители и авиация израильских ВВС нанесли удары по более 50 целям. Кроме того указано, что летательный аппарат израильских ВВС "нанес удар по действующему туннельному стволу и дополнительной инфраструктуре террористов в центральной части сектора Газа".

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