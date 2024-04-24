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ЦАХАЛ нанес удары по объектам "Хезболлы", ракетной установке на юге Ливана после атаки на Израиль
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С сегодняшнего дня, 24 апреля, автобусы могут выбирать время пересечения границы на 10 пунктах пропуска с Молдовой в рамках сервиса электронной очереди.
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