Сенат США одобрил пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню. Законопроект предусматривает помощь Украине на почти 61 миллиард долларов

Сенат США утвердил масштабный пакет внешней помощи на 95,3 миллиардов долларов для Украины, Израиля и Тайваня. Об этом было сообщено во время трансляции заседания United States Senate, передает УНН.

Детали

Сенат Соединенных Штатов выдвинул на окончательное голосование масштабный пакет законопроектов, предусматривающий выделение миллиардов долларов внешней помощи для нескольких стран, в частности Украины, Израиля и Тайваня.

Пакет законопроектов был принят подавляющим большинством 79 голосов "за" против 18.

Данный пакет включает выделение 61 миллиарда долларов для Украины, 26 миллиардов долларов для Израиля, а также гуманитарную помощь для мирного населения в зонах конфликтов по всему миру. Также предусмотрено 8,12 миллиарда долларов для противодействия Китаю в Индийско-Тихоокеанском регионе.

Напомним

Президент Джо Байден обещал подписать этот закон, как только он поступит к нему на стол.

Байден обещает быструю помощь по безопасности для нужд Украины на поле боя