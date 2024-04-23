Байден обещает быструю помощь по безопасности для нужд Украины на поле боя
Киев • УНН
Байден обещает быструю помощь по безопасности для нужд Украины на поле боя и призывает Сенат прислать ему пакет законов о национальной безопасности для скорейшего подписания.
Байден обещает быструю помощь по безопасности для Украины в борьбе на поле боя. Он призывает Сенат прислать на его стол пакет национальной безопасности для оперативного подписания. Об этом сообщает Президентом США Джо Байденом в X, передает УНН.
Детали
Президент США Джо Байден заявил, что его администрация готова быстро предоставить новую помощь по безопасности для удовлетворения потребностей Украины на поле боя.
Сегодня я поделился с президентом Зеленским, что моя Администрация готова быстро предоставить новую помощь по безопасности для удовлетворения потребностей Украины на поле боя
Дополнительно, Байден призвал Сенат немедленно направить пакет национальной безопасности к нему на рассмотрение, чтобы он мог оперативно подписать его как закон.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский после разговора с Президентом США Джо Байденом заявил, что пакет оборонной помощи США после принятия закона о помощи будет быстрым, мощным и усилит противовоздушную оборону, дальнобойную и артиллерийскую способность Украины.
Первый пакет оборонной помощи США после принятия закона будет быстрым и мощным - Зеленский после разговора с Байденом22 апреля 2024, 17:57 • 19302 просмотра
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