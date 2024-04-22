Первый пакет оборонной помощи США после принятия закона будет быстрым и мощным - Зеленский после разговора с Байденом

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
  •  66450 просмотра

В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии

Эксклюзив
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
  •  96882 просмотра

Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»

Эксклюзив
Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области
  •  107189 просмотра

Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области

Эксклюзив
Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт
  •  103830 просмотра

Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт

Эксклюзив
Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области
21 апреля 2024, 12:22  •  153572 просмотра

Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области

Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
19 апреля 2024, 15:30  •  222930 просмотра

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

Эксклюзив
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
19 апреля 2024, 15:15  •  381246 просмотра

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

Эксклюзив
Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
19 апреля 2024, 14:48  •  175246 просмотра

Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
19 апреля 2024, 13:41  •  131590 просмотра

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

Эксклюзив
Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак
19 апреля 2024, 12:04  •  102483 просмотра

Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак

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18 апреля 2024, 06:06  •  388239 просмотра

Первый пакет оборонной помощи США после принятия закона будет быстрым и мощным - Зеленский после разговора с Байденом

Президент Зеленский заявил, что первый пакет оборонной помощи США после принятия закона о помощи будет быстрым, мощным и усилит противовоздушную оборону, дальнобойную и артиллерийскую способность Украины, опираясь на результаты своего разговора с президентом Байденом.

Война •   •  8494 просмотра
Первый пакет оборонной помощи США после принятия закона будет быстрым и мощным - Зеленский после разговора с Байденом

Рада планирует в среду рассмотреть законопроект о ликвидации КРАИЛ и усилении контроля за игорным бизнесом: что нужно знать

Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект, который ликвидирует Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ), передаст ее функции Министерству цифровой трансформации, усилит контроль за игорным бизнесом, установит новые требования к рекламе азартных игр, введет ограничения для гемблеров и штрафы за нарушения.

Экономика •   •  10264 просмотра
Рада планирует в среду рассмотреть законопроект о ликвидации КРАИЛ и усилении контроля за игорным бизнесом: что нужно знать

Удар рф по харьковской телебашне: в полиции показали фото последствий

российские оккупанты попали ракетой в объект телевизионной инфраструктуры в Харькове, оставив на месте происшествия осколки снарядов, сообщает Национальная полиция.

Война •   •  10679 просмотра
Удар рф по харьковской телебашне: в полиции показали фото последствий

россияне активно штурмуют на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях - Генштаб

В понедельник произошло 62 боевых столкновения, большинство обстрелов украинские войска отбили на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, при этом противник нанес 4 ракетных и 58 авиационных ударов, а также 100 раз применил реактивные системы залпового огня.

Война •   •  10202 просмотра
россияне активно штурмуют на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях - Генштаб

"Молодежь лучше ориентируется в технологиях": Зеленский объяснил снижение призывного возраста в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что снижение призывного возраста для Вооруженных сил является необходимым, поскольку молодежь лучше физически подготовлена и быстрее ориентируется в современных технологиях, используемых на поле боя.

Война •   •  13602 просмотра
"Молодежь лучше ориентируется в технологиях": Зеленский объяснил снижение призывного возраста в Украине

Пакет помощи Украине и российский воздушный террор тысячами ракет: Зеленский поговорил с Байденом

Президент Зеленский обсудил с президентом Байденом воздушный террор россии с использованием ракет и атаку на харьковскую телебашню, пакет помощи США после одобрения Палатой представителей, а также планы по двустороннему соглашению о безопасности и подготовку к Мирному саммиту.

Война •   •  13108 просмотра
Пакет помощи Украине и российский воздушный террор тысячами ракет: Зеленский поговорил с Байденом

Миллениалы больше всего готовы к четырехдневной рабочей неделе, показал опрос в США

Миллениалы в США в подавляющем большинстве поддерживают четырехдневную рабочую неделю, а 74% хотят сократить рабочий день, как показал недавний опрос, называя улучшение баланса между работой и личной жизнью и производительностью ключевыми преимуществами.

Новости Мира •   •  31369 просмотра
Миллениалы больше всего готовы к четырехдневной рабочей неделе, показал опрос в США

Ядерному оружию "нет места" в ядерной доктрине Ирана, утверждает представитель МИД страны

Представитель Министерства иностранных дел Ирана заявил, что ядерному оружию нет места в ядерной доктрине Ирана, подтвердив позицию страны, что соответствующая программа служит только мирным целям.

Новости Мира •   •  10150 просмотра
Ядерному оружию "нет места" в ядерной доктрине Ирана, утверждает представитель МИД страны

"Замороженного конфликта с Рроссией не бывает" : Зеленский отреагировал на идею Макрона об "олимпийском перемирии"

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что россия не станет придерживаться предложенного Францией режима "прекращения огня" на время летних Олимпийских игр.

Война •   •  12647 просмотра
"Замороженного конфликта с Рроссией не бывает" : Зеленский отреагировал на идею Макрона об "олимпийском перемирии"

Подстрекательство к подкупу судей сумской апелляции: следствие в отношении адвоката завершено

Адвоката задержали с поличным после того, как она подстрекала своего клиента дать взятку в размере 4 000 долларов США судьям Сумского апелляционного суда, чтобы они отменили приговор о 4 годах заключения, но первую часть в размере 2 000 долларов США она планировала оставить себе.

политика •   •  10216 просмотра
Подстрекательство к подкупу судей сумской апелляции: следствие в отношении адвоката завершено