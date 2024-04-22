Первый пакет оборонной помощи США после принятия закона будет быстрым и мощным - Зеленский после разговора с Байденом

Первый пакет оборонной помощи США после принятия закона о помощи Украине будет быстрым и мощным. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский после разговора с президентом США Джо Байденом, передает УНН.

Мы обсудили первый пакет оборонной помощи после принятия закона. Имею заверения Президента, что он будет быстрым и мощным и усилит наши противовоздушные, дальнобойные и артиллерийские способности - сообщил Зеленский.

Также президенты Украины и США обсудили подписание двустороннего соглашения по безопасности и подготовку к предстоящему Саммиту мира.

Палата представителей США одобрила законопроект о помощи Украине

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с президентом США Джо Байденом. Речь шла о российском воздушном терроре тысячами ракет, ударе по харьковской телебашне, пакете помощи США и подписании двустороннего соглашения по безопасности.