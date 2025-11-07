Розстрілювали на вулицях та чавили людей технікою: свідки описують різанину в Аль-Фаширі

У суданському місті Аль-Фашир, яке 26 жовтня захопили Сили швидкої підтримки, масово страчують мирних жителів, використовуючи дрони для атак, також відомо про випадки знищення людей важкою технікою. Агентство Reuters поспілкувалося зі свідками, які втекли з міста, щоб розповісти про насильство, яке там відбувається, повідомляє УНН.

Деталі

За словами людей, які залишили Аль-Фашир, під час захоплення міста, Сили швидкої підтримки обстрілювали цивільних осіб і тиснули їх своєю технікою.

Молоді люди, літні люди, діти - вони їх переїхали - сказав свідок, який не захотів називати свого імені через страх помсти, розмовляючи телефоном з Тавіли.

Деяких цивільних осіб викрали бійці Республіканських сил безпеки, сказав він.

Інший очевидець, Мубарак, зазначив, що бійці заходили до будинків і вбивали людей у житлових районах:

П’ятдесят чи шістдесят людей на одній вулиці… вони вбивають їх бах, бах, бах. Потім ідуть на наступну вулицю і знову бах, бах, бах. Ось таку різанину я бачив перед собою - сказав він.

За його словами, дрони атакували будь-які зібрання людей, а поранені або літні мешканці, які не могли втекти, гинули у своїх домівках.

Згідно з даними Лабораторії гуманітарних досліджень Єльського університету, супутникові знімки показали місця, схожі на масові поховання в кількох районах Аль-Фашира. Також зафіксовані ознаки переміщення тіл і перекриття головного виїзду з міста.

Голова ООН з прав людини Фолькер Тюрк заявив, що травмовані цивільні залишаються заблокованими в місті.

Я боюся, що такі жахливі звірства, як позасудові страти, зґвалтування та насильство на етнічному ґрунті, продовжуються - зазначив він.

Попри заяви про домовленості щодо гуманітарного припинення вогню, бойові дії у Судані тривають. Свідки, яким вдалося втекти з Аль-Фашира, розповідають про небезпечні маршрути втечі, викрадення людей і перевірки з боку бойовиків. За словами однієї жінки, яка втекла з чотирма онуками, вона бачила, як мирних жителів "забивали до смерті".

Нагадаємо

Сили швидкого реагування (RSF) у Судані прийняли пропозицію США та арабських держав про гуманітарне припинення вогню та готові до переговорів. Це відбувається після захоплення ними міста Аль-Фашир та звинувачень у вбивствах мирних жителів.