8 ноября в Украине – масштабные отключения электроэнергии: ограничения будут действовать во всех регионах – Укрэнерго
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедуры
ЕС ужесточает визовые правила для россиян, отменяя многократные шенгенские визы
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок
Новая система въезда в ЕС: в ГПСУ рассказали, какова ситуация на границе после введения программы EES
Президент США: экспорт российской нефти "существенно снизился", мы хотим видеть конец войны
Трамп заявил, что в вопросе завершения войны в Украине есть значительный прогресс
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
Картофель по-новому: 5 необычных блюд, которые удивят вкусом13:34 • 10673 просмотра
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Расстреливали на улицах и давили людей техникой: свидетели описывают резню в Аль-Фашире

Киев • УНН

 • 1156 просмотра

Силы быстрого реагирования массово казнят мирных жителей в суданском городе Аль-Фашир, используя дроны и тяжелую технику. Свидетели сообщают об обстрелах, переездах людей техникой и убийствах в домах, а спутниковые снимки показывают массовые захоронения.

Расстреливали на улицах и давили людей техникой: свидетели описывают резню в Аль-Фашире

В суданском городе Аль-Фашир, который 26 октября захватили Силы быстрой поддержки, массово казнят мирных жителей, используя дроны для атак, также известно о случаях уничтожения людей тяжелой техникой. Агентство Reuters пообщалось со свидетелями, которые сбежали из города, чтобы рассказать о насилии, которое там происходит, сообщает УНН.

Детали

По словам людей, покинувших Аль-Фашир, во время захвата города Силы быстрой поддержки обстреливали гражданских лиц и давили их своей техникой.

Молодые люди, пожилые люди, дети – они их переехали

 - сказал свидетель, который не захотел называть своего имени из-за страха мести, разговаривая по телефону из Тавилы.

Некоторых гражданских лиц похитили бойцы Республиканских сил безопасности, сказал он.

Другой очевидец, Мубарак, отметил, что бойцы заходили в дома и убивали людей в жилых районах:

Пятьдесят или шестьдесят человек на одной улице… они убивают их бах, бах, бах. Потом идут на следующую улицу и снова бах, бах, бах. Вот такую резню я видел перед собой

- сказал он.

По его словам, дроны атаковали любые скопления людей, а раненые или пожилые жители, которые не могли убежать, погибали в своих домах.

Согласно данным Лаборатории гуманитарных исследований Йельского университета, спутниковые снимки показали места, похожие на массовые захоронения в нескольких районах Аль-Фашира. Также зафиксированы признаки перемещения тел и перекрытия главного выезда из города.

Глава ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что травмированные гражданские остаются заблокированными в городе.

Я боюсь, что такие ужасные зверства, как внесудебные казни, изнасилования и насилие на этнической почве, продолжаются

- отметил он.

Несмотря на заявления о договоренностях относительно гуманитарного прекращения огня, боевые действия в Судане продолжаются. Свидетели, которым удалось сбежать из Аль-Фашира, рассказывают об опасных маршрутах побега, похищениях людей и проверках со стороны боевиков. По словам одной женщины, сбежавшей с четырьмя внуками, она видела, как мирных жителей "забивали до смерти".

Напомним

Силы быстрого реагирования (RSF) в Судане приняли предложение США и арабских государств о гуманитарном прекращении огня и готовы к переговорам. Это происходит после захвата ими города Аль-Фашир и обвинений в убийствах мирных жителей.

Алла Киосак

ОбществоНовости Мира
Столкновения
Йельский университет
Reuters
Фолькер Тюрк
Организация Объединенных Наций
Соединённые Штаты
Судан