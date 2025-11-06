Силы быстрого реагирования Судана согласились на предложение США о гуманитарном перемирии

Суданские Силы быстрого реагирования (RSF) заявили о согласии на предложение США и арабских государств о гуманитарном прекращении огня и готовности к переговорам о полном прекращении боевых действий. Об этом в своем материале сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Силы быстрого реагирования также с нетерпением ждут выполнения соглашения и немедленного начала обсуждения договоренностей о прекращении боевых действий и фундаментальных принципов, регулирующих политический процесс в Судане – говорится в заявлении RSF.

Заявление прозвучало менее чем через две недели после того, как подразделения RSF захватили город Аль-Фашир в регионе Дарфур, страдающем от голода. Международные организации обвинили боевиков в убийствах и похищениях мирных жителей во время наступления.

В Судане сбит военный самолет Ил-76: погиб весь экипаж

Суданская армия пока официально не ответила на предложение. По сообщениям Reuters, некоторые военные лидеры выразили возражения против договоренности, несмотря на поддержку инициативы со стороны США, Саудовской Аравии, ОАЭ и Египта.

Война между армией Судана и RSF продолжается с апреля 2023 года. Конфликт уже унес десятки тысяч жизней, вызвал гуманитарную катастрофу и перемещение миллионов людей.

В захваченном боевиками суданском городе Аль-Фашер происходят массовые внесудебные казни - СМИ