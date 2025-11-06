Сили швидкої підтримки Судану погодилися на пропозицію США щодо гуманітарного перемир’я

Сили швидкої підтримки (RSF) у Судані прийняли пропозицію США та арабських держав щодо гуманітарного припинення вогню та готові до переговорів. Це відбувається після захоплення ними міста Аль-Фашир та звинувачень у вбивствах мирних жителів.

Суданські Сили швидкої підтримки (RSF) заявили про згоду на пропозицію США та арабських держав щодо гуманітарного припинення вогню та готовність до переговорів про повне припинення бойових дій. Про це у своєму матеріалі повідомляє Reuters, пише УНН. Деталі Сили швидкої підтримки також з нетерпінням чекають на виконання угоди та негайний початок обговорення домовленостей щодо припинення бойових дій та фундаментальних принципів, що керують політичним процесом у Судані – йдеться у заяві RSF. Заява пролунала менш ніж через два тижні після того, як підрозділи RSF захопили місто Аль-Фашир у регіоні Дарфур, що потерпає від голоду. Міжнародні організації звинуватили бойовиків у вбивствах і викраденнях мирних жителів під час наступу. У Судані збито військовий літак Іл-76: загинув увесь екіпаж Суданська армія поки офіційно не відповіла на пропозицію. За повідомленнями Reuters, деякі військові лідери висловили заперечення проти домовленості, попри підтримку ініціативи з боку США, Саудівської Аравії, ОАЕ та Єгипту. Війна між армією Судану та RSF триває з квітня 2023 року. Конфлікт уже забрав десятки тисяч життів, спричинив гуманітарну катастрофу та переміщення мільйонів людей. В захопленому бойовиками суданському місті Аль-Фашері відбуваються масові позасудові страти - ЗМІ