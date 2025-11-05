У Судані збито військовий літак Іл-76: загинув увесь екіпаж
Київ • УНН
Антиурядові формування Судану збили військово-транспортний літак Іл-76 поблизу міста Бабанус, весь екіпаж загинув. Відповідальність взяли Сили швидкої підтримки, заявивши про використання системи ППО FK-2000 китайського виробництва.
4 листопада антиурядові формування Судану збили військово-транспортний літак Іл-76 поблизу міста Бабанус. За даними Defence Blog, весь екіпаж, який перебував на борту, загинув. Про це пише УНН.
Деталі
Відповідальність за атаку взяли на себе Сили швидкої підтримки (RSF) – угруповання, що веде збройне протистояння із центральною владою Судану. Вони заявили, що знищили літак за допомогою системи ППО FK-2000 китайського виробництва, яку, за їхніми словами, отримали від Об’єднаних Арабських Еміратів.
Лідери ООН засуджують жахливі масові вбивства в Судані30.10.25, 23:04 • 3039 переглядiв
У соцмережах бойовики поширили відео з місця падіння: на кадрах видно уламки великого білого транспортного літака з характерним хвостовим відсіком, типовим для Іл-76.
Саме такі літаки використовували Повітряні сили Судану для транспортування військ, техніки та боєприпасів між базами у зонах бойових дій.
Контекст
Громадянська війна в Судані, триває з квітня 2023 року. Застосування складних систем ППО, як FK-2000, демонструє зростаючий рівень озброєння RSF і ризик ескалації регіонального протистояння.
Британія підтвердила виявлення "невеликої кількості" своїх військових предметів у Судані – Politico31.10.25, 00:53 • 3974 перегляди