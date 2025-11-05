В Судане сбит военный самолет Ил-76: погиб весь экипаж
Киев • УНН
Антиправительственные формирования Судана сбили военно-транспортный самолет Ил-76 вблизи города Бабанус, весь экипаж погиб. Ответственность взяли Силы быстрой поддержки, заявив об использовании системы ПВО FK-2000 китайского производства.
4 ноября антиправительственные формирования Судана сбили военно-транспортный самолет Ил-76 вблизи города Бабанус. По данным Defence Blog, весь экипаж, находившийся на борту, погиб. Об этом пишет УНН.
Подробности
Ответственность за атаку взяли на себя Силы быстрой поддержки (RSF) – группировка, ведущая вооруженное противостояние с центральной властью Судана. Они заявили, что уничтожили самолет с помощью системы ПВО FK-2000 китайского производства, которую, по их словам, получили от Объединенных Арабских Эмиратов.
В соцсетях боевики распространили видео с места падения: на кадрах видны обломки большого белого транспортного самолета с характерным хвостовым отсеком, типичным для Ил-76.
Именно такие самолеты использовали Военно-воздушные силы Судана для транспортировки войск, техники и боеприпасов между базами в зонах боевых действий.
Контекст
Гражданская война в Судане продолжается с апреля 2023 года. Применение сложных систем ПВО, как FK-2000, демонстрирует растущий уровень вооружения RSF и риск эскалации регионального противостояния.
