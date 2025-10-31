Великобритания подтвердила обнаружение «небольшого количества» своих военных предметов в Судане – Politico
Британское правительство признало находку небольшого количества своих военных изделий в Судане на фоне сообщений о нарушениях прав человека. Министр иностранных дел Стивен Доути отметил, что доказательств использования британского оружия или боеприпасов в Судане нет.
Британское правительство признало, что на территории Судана было найдено небольшое количество военных изделий британского производства, на фоне сообщений о масштабных нарушениях прав человека и гуманитарном кризисе в зоне конфликта. Об этом сообщает издание Politico, пишет УНН.
В парламенте Великобритании депутаты подняли вопрос относительно сообщения газеты Guardian, в котором говорилось об изъятии на полях сражений в Судане технологий британского производства, применявшихся ополчением Сил быстрой поддержки (RSF).
Нам известны сообщения о небольшом количестве изделий британского производства, найденных в Судане, но в недавних сообщениях нет никаких доказательств использования британского оружия или боеприпасов в Судане
По информации Guardian, обнаруженное оборудование включало системы поражения стрелкового оружия и двигатели для бронетранспортеров. Правительство Великобритании подчеркивает, что в настоящее время нет подтверждений применения этих изделий в боевых действиях против гражданского населения, однако ситуация вызывает беспокойство из-за обострения гуманитарного кризиса в регионе.
