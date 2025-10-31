Великобритания подтвердила обнаружение «небольшого количества» своих военных предметов в Судане – Politico

Британское правительство признало, что на территории Судана было найдено небольшое количество военных изделий британского производства, на фоне сообщений о масштабных нарушениях прав человека и гуманитарном кризисе в зоне конфликта. Об этом сообщает издание Politico, пишет УНН.

Детали

В парламенте Великобритании депутаты подняли вопрос относительно сообщения газеты Guardian, в котором говорилось об изъятии на полях сражений в Судане технологий британского производства, применявшихся ополчением Сил быстрой поддержки (RSF).

Нам известны сообщения о небольшом количестве изделий британского производства, найденных в Судане, но в недавних сообщениях нет никаких доказательств использования британского оружия или боеприпасов в Судане – уточнил министр иностранных дел Великобритании Стивен Доути.

По информации Guardian, обнаруженное оборудование включало системы поражения стрелкового оружия и двигатели для бронетранспортеров. Правительство Великобритании подчеркивает, что в настоящее время нет подтверждений применения этих изделий в боевых действиях против гражданского населения, однако ситуация вызывает беспокойство из-за обострения гуманитарного кризиса в регионе.

