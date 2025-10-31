$42.080.01
30 октября, 16:50 • 14218 просмотра
Ограничения будут действовать круглосуточно во всех регионах: как надолго завтра в Украине будут выключать свет
Эксклюзив
30 октября, 16:31 • 25896 просмотра
Нардепа-взяточника Андрея Одарченко отстранили от должности председателя Ученого совета Государственного биотехнологического университета
30 октября, 15:59 • 19787 просмотра
Оккупанты 29 октября ударили по телевышке в центре Чернигова: жителям советуют не приближаться к сооружению
30 октября, 13:07 • 24382 просмотра
По всей Украине снова возвращаются к графикам отключений света: что известно
Эксклюзив
30 октября, 11:00 • 52183 просмотра
Льготное налогообложение электромобилей: вырастет ли цена в случае отмены льгот и что будет с рынком
30 октября, 10:30 • 10431 просмотра
Почти 100 тысяч молодых мужчин выехали из Украины после ослабления правил - The Telegraph
30 октября, 10:37 • 26953 просмотра
Сырский опровергает заявления рф о "блокировании" в Покровске и Купянске, принял ряд решений по Покровскому направлению
Эксклюзив
30 октября, 10:10 • 24483 просмотра
Контракт с нардепом-взяточником Одарченко, который является ректором Государственного биотехнологического университета, следует расторгнуть – член ученого совета ГБТУPhoto
Эксклюзив
30 октября, 08:02 • 28025 просмотра
Цели, которые преследует Китай: эксперт оценил вероятность участия Пекина в переговорах по войне в Украине
30 октября, 07:49 • 19158 просмотра
Винницкая область и Прикарпатье подверглись атаке рф на критическую инфраструктуру: есть пострадавшие, в Ладыжине - перебои со светом, водой и теплом
Великобритания подтвердила обнаружение «небольшого количества» своих военных предметов в Судане – Politico

Киев • УНН

 • 156 просмотра

Британское правительство признало находку небольшого количества своих военных изделий в Судане на фоне сообщений о нарушениях прав человека. Министр иностранных дел Стивен Доути отметил, что доказательств использования британского оружия или боеприпасов в Судане нет.

Великобритания подтвердила обнаружение «небольшого количества» своих военных предметов в Судане – Politico

Британское правительство признало, что на территории Судана было найдено небольшое количество военных изделий британского производства, на фоне сообщений о масштабных нарушениях прав человека и гуманитарном кризисе в зоне конфликта. Об этом сообщает издание Politico, пишет УНН.

Детали

В парламенте Великобритании депутаты подняли вопрос относительно сообщения газеты Guardian, в котором говорилось об изъятии на полях сражений в Судане технологий британского производства, применявшихся ополчением Сил быстрой поддержки (RSF).

В захваченном боевиками суданском городе Аль-Фашер происходят массовые внесудебные казни - СМИ28.10.25, 16:14 • 2885 просмотров

Нам известны сообщения о небольшом количестве изделий британского производства, найденных в Судане, но в недавних сообщениях нет никаких доказательств использования британского оружия или боеприпасов в Судане 

– уточнил министр иностранных дел Великобритании Стивен Доути.

По информации Guardian, обнаруженное оборудование включало системы поражения стрелкового оружия и двигатели для бронетранспортеров. Правительство Великобритании подчеркивает, что в настоящее время нет подтверждений применения этих изделий в боевых действиях против гражданского населения, однако ситуация вызывает беспокойство из-за обострения гуманитарного кризиса в регионе.

Лидеры ООН осуждают ужасные массовые убийства в Судане30.10.25, 23:04 • 736 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Техника
Столкновения
Хранитель
Великобритания
Судан