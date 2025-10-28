В ООН виявили британську військову техніку у Судані, яку використовували сили, звинувачені у геноциді

На території Судану знайдено військову техніку британського виробництва, якою користувалися бойовики воєнізованого угруповання Rapid Support Forces (RSF) – формування, звинувачене у масових убивствах та етнічних чистках. Про це йдеться у двох досьє, з якими ознайомилася Рада Безпеки ООН, повідомляє The Guardian, пише УНН.

Деталі

Згідно з матеріалами, серед вилученого озброєння – системи стрілецької зброї та двигуни для бронетранспортерів британського виробництва, які виявили на місцях бойових дій у Судані. Це підняло нову хвилю запитань до уряду Великої Британії та його політики експорту зброї – особливо до Об’єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ), яких неодноразово звинувачували у перекиданні зброї бойовикам RSF, попри міжнародні санкції.

За даними джерел, британські двигуни, створені для бронетехніки виробництва ОАЕ, і надалі експортувалися до Еміратів, навіть після того, як були зафіксовані випадки використання подібної техніки у Лівії та Ємені, що є прямим порушенням ембарго ООН на постачання зброї.

Два досьє, датовані червнем 2024 року та березнем 2025 року, містять докладні свідчення та фото з доказами "підтримки ОАЕ" для RSF, зібрані суданськими військовими. Вони вже розглядаються експертами Ради Безпеки як потенційні матеріали для майбутнього розслідування.

Факт того, що Лондон продовжував затверджувати експорт зброї до регіону, попри ризик її використання у конфлікті, який призвів до найбільшої гуманітарної катастрофи сучасності, викликав різку критику серед дипломатів.

Експерти наголошують: якщо інформація ООН підтвердиться, це може поставити під сумнів дотримання Великою Британією власних зобов’язань щодо контролю за експортом зброї та її відповідальність у міжнародному праві.

