В ООН обнаружили британскую военную технику в Судане, которую использовали силы, обвиняемые в геноциде

16:50 • 29704 просмотра
Черкассы и Киев еще на пути к теплу: где в Украине уже греются, а где - нет
Эксклюзив
14:36 • 24215 просмотра
Почти 250 киевских учебных заведений пострадали от войны: сколько уже восстановлено
28 октября, 10:50 • 29693 просмотра
Отопительный сезон стартовал: 13 областей уже подключают жилые дома к теплу - Минразвития
Эксклюзив
28 октября, 09:42 • 54107 просмотра
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Эксклюзив
28 октября, 09:30 • 34314 просмотра
Экс-руководителю "Укрэнерго" инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах
28 октября, 09:24 • 25793 просмотра
Зеленский назвал 28 октября датой начала отопительного сезона
Эксклюзив
28 октября, 09:16 • 21499 просмотра
Правоохранители задержали бывшего руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого: детали дела о хищении миллионов на объектах энергосистемы
Эксклюзив
28 октября, 08:00 • 16765 просмотра
Стоит ли надеяться на теплую зиму: синоптик дала прогноз
28 октября, 07:39 • 53129 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты
28 октября, 07:00 • 31782 просмотра
Магнитные бури в ноябре: когда ожидать вспышки на солнцеPhoto
публикации
Эксклюзивы
Черкассы и Киев еще на пути к теплу: где в Украине уже греются, а где - нет16:50 • 29702 просмотра
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: хищение государственных земель и миллионы от "урожая в тени". Часть 228 октября, 12:22 • 36624 просмотра
"Эффект AAL Group": эксперты требуют более тщательной проверки компаний, работающих с чувствительной информацией, на связь с рф28 октября, 09:50 • 48106 просмотра
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 40028 октября, 09:42 • 54104 просмотра
Эксклюзив
28 октября, 09:42 • 54104 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты28 октября, 07:39 • 53126 просмотра
В ООН обнаружили британскую военную технику в Судане, которую использовали силы, обвиняемые в геноциде

Киев • УНН

 • 112 просмотра

Военная техника британского производства найдена в Судане, ее использовали боевики группировки Rapid Support Forces (RSF), обвиняемые в геноциде. Это обнаружили в досье, с которыми ознакомился Совет Безопасности ООН, что вызвало вопросы к политике экспорта оружия Великобритании.

В ООН обнаружили британскую военную технику в Судане, которую использовали силы, обвиняемые в геноциде

На территории Судана обнаружена военная техника британского производства, которой пользовались боевики военизированной группировки Rapid Support Forces (RSF) – формирования, обвиняемого в массовых убийствах и этнических чистках. Об этом говорится в двух досье, с которыми ознакомился Совет Безопасности ООН, сообщает The Guardian, пишет УНН.

Подробности

Согласно материалам, среди изъятого вооружения – системы стрелкового оружия и двигатели для бронетранспортеров британского производства, обнаруженные на местах боевых действий в Судане. Это подняло новую волну вопросов к правительству Великобритании и его политике экспорта оружия – особенно в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), которых неоднократно обвиняли в переброске оружия боевикам RSF, несмотря на международные санкции.

Ключевой город Судана пал после 18-месячной осады: боевики установили над ним контроль27.10.25, 17:30 • 3602 просмотра

По данным источников, британские двигатели, созданные для бронетехники производства ОАЭ, и в дальнейшем экспортировались в Эмираты, даже после того, как были зафиксированы случаи использования подобной техники в Ливии и Йемене, что является прямым нарушением эмбарго ООН на поставки оружия.

Два досье, датированные июнем 2024 года и мартом 2025 года, содержат подробные свидетельства и фото с доказательствами "поддержки ОАЭ" для RSF, собранные суданскими военными. Они уже рассматриваются экспертами Совета Безопасности как потенциальные материалы для будущего расследования.

Пятеро волонтеров МФКК погибли в Судане во время раздачи еды28.10.25, 19:43 • 1554 просмотра

Факт того, что Лондон продолжал утверждать экспорт оружия в регион, несмотря на риск его использования в конфликте, который привел к крупнейшей гуманитарной катастрофе современности, вызвал резкую критику среди дипломатов.

Эксперты подчеркивают: если информация ООН подтвердится, это может поставить под сомнение соблюдение Великобританией собственных обязательств по контролю за экспортом оружия и ее ответственность в международном праве.

В захваченном боевиками суданском городе Аль-Фашер происходят массовые внесудебные казни - СМИ28.10.25, 16:14 • 2018 просмотров

Степан Гафтко

