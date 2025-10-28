В ООН обнаружили британскую военную технику в Судане, которую использовали силы, обвиняемые в геноциде

На территории Судана обнаружена военная техника британского производства, которой пользовались боевики военизированной группировки Rapid Support Forces (RSF) – формирования, обвиняемого в массовых убийствах и этнических чистках. Об этом говорится в двух досье, с которыми ознакомился Совет Безопасности ООН, сообщает The Guardian, пишет УНН.

Согласно материалам, среди изъятого вооружения – системы стрелкового оружия и двигатели для бронетранспортеров британского производства, обнаруженные на местах боевых действий в Судане. Это подняло новую волну вопросов к правительству Великобритании и его политике экспорта оружия – особенно в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), которых неоднократно обвиняли в переброске оружия боевикам RSF, несмотря на международные санкции.

По данным источников, британские двигатели, созданные для бронетехники производства ОАЭ, и в дальнейшем экспортировались в Эмираты, даже после того, как были зафиксированы случаи использования подобной техники в Ливии и Йемене, что является прямым нарушением эмбарго ООН на поставки оружия.

Два досье, датированные июнем 2024 года и мартом 2025 года, содержат подробные свидетельства и фото с доказательствами "поддержки ОАЭ" для RSF, собранные суданскими военными. Они уже рассматриваются экспертами Совета Безопасности как потенциальные материалы для будущего расследования.

Факт того, что Лондон продолжал утверждать экспорт оружия в регион, несмотря на риск его использования в конфликте, который привел к крупнейшей гуманитарной катастрофе современности, вызвал резкую критику среди дипломатов.

Эксперты подчеркивают: если информация ООН подтвердится, это может поставить под сомнение соблюдение Великобританией собственных обязательств по контролю за экспортом оружия и ее ответственность в международном праве.

