В захваченном боевиками суданском городе Аль-Фашер происходят массовые внесудебные казни - СМИ

Киев • УНН

 • 698 просмотра

В Судане поступают сообщения об этнически мотивированных массовых убийствах в Аль-Фашере после того, как Силы быстрой поддержки взяли под контроль город в Дарфуре. Лаборатория Йельского университета обнаружила доказательства, подтверждающие предполагаемые массовые убийства и этнические чистки неарабских общин.

В захваченном боевиками суданском городе Аль-Фашер происходят массовые внесудебные казни - СМИ

В Судане сообщения об этнически мотивированных массовых убийствах и других преступлениях поступают из Аль-Фашера после того, как на прошлой неделе военизированные Силы быстрого реагирования взяли под контроль город в западном регионе Дарфур, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

На видео, опубликованном местными активистами, видно боевика, стреляющего в упор в группу невооруженных мирных жителей, сидевших на земле.

На различных видеозаписях, которыми поделились продемократические активисты, якобы видно десятки людей, лежащих мертвыми на земле рядом со сгоревшими транспортными средствами. Видеозапись не была проверена.

В своем заявлении во вторник Объединенные силы, являющиеся союзниками армии Судана, обвинили Силы быстрого реагирования в казни более 2000 невооруженных мирных жителей за последние дни.

Это утверждение не удалось проверить, но Лаборатория гуманитарных исследований Йельского университета, которая следит за войной в Судане, используя разведывательные данные из открытых источников и спутниковые снимки, заявила в понедельник, что нашла доказательства, подтверждающие вероятные массовые убийства со стороны Сил быстрого реагирования.

Во вторник лаборатория Йельского университета заявила, что город, "вероятно, находится в систематическом и преднамеренном процессе этнических чисток коренных неарабских общин Фур, Загава и Берти путем принудительного перемещения и казней без надлежащего судебного разбирательства". Это включало, вероятно, "операции по очистке города от двери до двери", говорится в сообщении.

Республиканские силы безопасности (RSF) заявили в воскресенье, что захватили контроль над главной базой армии в городе и опубликовали заявление, в котором говорится, что они "расширили контроль над городом Эль-Фашер из лап наемников и ополченцев".

Атака дронов в Судане ставит под угрозу повторное открытие аэропорта Хартума21.10.25, 15:17 • 2758 просмотров

Главнокомандующий армией Судана генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан заявил в понедельник, что его войска выведены из Эль-Фашера "в более безопасное место", признав потерю города.

Республиканские силы безопасности ведут кровавую гражданскую войну с армией с апреля 2023 года после борьбы за власть между двумя сторонами. Из-за боевых действий погибло более 150 тысяч человек, а более 14 миллионов остались бездомными.

В последние недели росли опасения за безопасность десятков тысяч мирных жителей, оказавшихся в ловушке города из-за 18-месячной осады Республиканскими силами безопасности (RSF).

Комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил в понедельник, что в Эль-Фашере возрастает риск "этнически мотивированных нарушений и зверств". Его офис заявил, что "получает многочисленные тревожные сообщения о том, что Силы быстрого реагирования совершают зверства, включая внесудебные казни".

Управление ООН по правам человека сообщило, что поступают сообщения о "внесудебных казнях мирных жителей, пытающихся бежать, с признаками этнической мотивации убийств", а также видео, на которых видно, как "десятки невооруженных мужчин расстреливают или лежат мертвыми, окруженные бойцами RSF, которые обвиняют их в том, что они являются бойцами суданской армии".

Информационные агентства не смогли связаться с мирными жителями города, где, по словам Синдиката суданских журналистов, связь, включая спутниковые сети, была прервана из-за отключения СМИ.

Дополнение

После полуторагодовой осады стратегический город Аль-Фашир в регионе Дарфур оказался под контролем военизированной группировки "Силы быстрого реагирования" (RSF). На фоне сообщений о массовых убийствах гражданских, этническом насилии и гуманитарной катастрофе, Судан переживает один из самых трагических эпизодов своей гражданской войны.

Павел Зинченко

