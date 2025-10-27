Ключове місто Судану впало після 18-місячної облоги: бойовики встановили над ним контроль

Після півторарічної облоги стратегічне місто Аль-Фашир у регіоні Дарфур опинилося під контролем воєнізованого угруповання "Сили швидкої підтримки" (RSF). На тлі повідомлень про масові вбивства цивільних, етнічне насильство та гуманітарну катастрофу, Судан переживає один із найтрагічніших епізодів своєї громадянської війни. Про це повідомляє Sky News, пише УНН.

Деталі

Після трьох днів інтенсивних боїв RSF заявили про захоплення 6-ї піхотної дивізії Суданських збройних сил (СВС) у центрі міста. На поширених ними відео видно озброєних бойовиків, які святкують перемогу біля гарнізону під прапором суданської армії. Це фактично означає встановлення повного контролю RSF над Дарфуром – регіоном, де США вже звинувачували угруповання у геноциді.

Після захоплення міста зник зв’язок – типова тактика RSF після встановлення влади. За даними ООН, угруповання раніше вбило від 10 до 15 тисяч осіб у місті Аль-Генейна, а також сотні людей під час нових етнічних зачисток. Польові медики повідомляють, що в самому Аль-Фаширі протягом кількох годин після падіння гарнізону RSF стратили десятки беззбройних мирних мешканців.

Бойовий дрон атакував мечеть у Судані: 78 загиблих, десятки поранених

Тисячі людей залишаються заблокованими в місті. Джерела Sky News зазначають, що дипломатичні канали все ще намагаються узгодити гуманітарний коридор для евакуації цивільних.

Губернатор Дарфура Міні Міннаві, союзник урядових сил, заявив, що "падіння Аль-Фашира не означає капітуляцію перед насильством і корупцією" та закликав до міжнародного розслідування масових убивств.

Ізраїль веде переговори про переселення палестинців із Гази до Південного Судану - Reuters

Попри заяви RSF про "повну перемогу", осередки спротиву суданської армії досі утримують частину західних районів міста. За словами очевидців, там зосереджено більшість мирного населення, яке намагається врятуватися від нової хвилі насильства.

Люди почали масово тікати, коли бої зосередилися біля району Аль-Дараджа. Це був справжній хаос – розповів гуманітарний працівник Адам Аль-Рашид, який покинув місто за день до його падіння.

Аль-Фашир став останнім символом опору урядових військ у Дарфурі. Його падіння відкриває шлях до повного домінування RSF у регіоні – з катастрофічними наслідками для цивільного населення.

Атака дронів у Судані ставить під загрозу повторне відкриття аеропорту Хартума