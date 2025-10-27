Ключевой город Судана пал после 18-месячной осады: боевики установили над ним контроль
Киев • УНН
Город Аль-Фашир в суданском Дарфуре оказался под контролем группировки RSF. Это означает установление полного контроля RSF над регионом, где США обвиняли группировку в геноциде.
После полуторагодовой осады стратегический город Аль-Фашир в регионе Дарфур оказался под контролем военизированной группировки «Силы быстрой поддержки» (RSF). На фоне сообщений о массовых убийствах гражданских, этническом насилии и гуманитарной катастрофе, Судан переживает один из самых трагических эпизодов своей гражданской войны. Об этом сообщает Sky News, пишет УНН.
Подробности
После трех дней интенсивных боев RSF заявили о захвате 6-й пехотной дивизии Суданских вооруженных сил (СВС) в центре города. На распространенных ими видео видны вооруженные боевики, празднующие победу у гарнизона под флагом суданской армии. Это фактически означает установление полного контроля RSF над Дарфуром – регионом, где США уже обвиняли группировку в геноциде.
После захвата города пропала связь – типичная тактика RSF после установления власти. По данным ООН, группировка ранее убила от 10 до 15 тысяч человек в городе Аль-Генейна, а также сотни людей во время новых этнических зачисток. Полевые медики сообщают, что в самом Аль-Фашире в течение нескольких часов после падения гарнизона RSF казнили десятки безоружных мирных жителей.
Тысячи людей остаются заблокированными в городе. Источники Sky News отмечают, что дипломатические каналы все еще пытаются согласовать гуманитарный коридор для эвакуации гражданских.
Губернатор Дарфура Мини Миннави, союзник правительственных сил, заявил, что «падение Аль-Фашира не означает капитуляцию перед насилием и коррупцией» и призвал к международному расследованию массовых убийств.
Несмотря на заявления RSF о «полной победе», очаги сопротивления суданской армии до сих пор удерживают часть западных районов города. По словам очевидцев, там сосредоточено большинство мирного населения, которое пытается спастись от новой волны насилия.
Люди начали массово бежать, когда бои сосредоточились у района Аль-Дараджа. Это был настоящий хаос
Аль-Фашир стал последним символом сопротивления правительственных войск в Дарфуре. Его падение открывает путь к полному доминированию RSF в регионе – с катастрофическими последствиями для гражданского населения.
