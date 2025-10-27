$42.000.10
Эксклюзив
14:34 • 9342 просмотра
Станет труднее купить лекарства: украинцы против инициативы сокращения количества аптек ВИДЕОVideo
Эксклюзив
14:25 • 12800 просмотра
Количество правонарушений за управление в состоянии опьянения возросло: в Офисе Генпрокурора рассказали, какие области в лидерахPhoto
Эксклюзив
12:53 • 25060 просмотра
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Эксклюзив
11:47 • 23191 просмотра
Появится ли в Киеве главная новогодняя елка: когда будет принято решение
10:46 • 28747 просмотра
В течение 7–10 дней должны разработать план прекращения огня, но путин вряд ли согласится на него - Зеленский
Эксклюзив
27 октября, 08:41 • 37236 просмотра
Инцидент с экс-нардепом Кормышкиной в Молдове: стали известны новые подробности
27 октября, 08:31 • 40284 просмотра
Почасовые отключения света от 1 до 2,5 очереди ввели в нескольких регионах, есть обесточивания из-за непогоды - Укрэнерго
Эксклюзив
27 октября, 07:54 • 36342 просмотра
В Одесском СИЗО заключенный покончил с собой
27 октября, 07:35 • 34315 просмотра
Трамп: путину следовало бы сосредоточиться на прекращении войны, а не испытывать ракеты
27 октября, 07:17 • 28087 просмотра
Экстренные отключения света ввели в Киеве и ряде областей
Ключевой город Судана пал после 18-месячной осады: боевики установили над ним контроль

Киев • УНН

 • 1172 просмотра

Город Аль-Фашир в суданском Дарфуре оказался под контролем группировки RSF. Это означает установление полного контроля RSF над регионом, где США обвиняли группировку в геноциде.

Ключевой город Судана пал после 18-месячной осады: боевики установили над ним контроль

После полуторагодовой осады стратегический город Аль-Фашир в регионе Дарфур оказался под контролем военизированной группировки «Силы быстрой поддержки» (RSF). На фоне сообщений о массовых убийствах гражданских, этническом насилии и гуманитарной катастрофе, Судан переживает один из самых трагических эпизодов своей гражданской войны. Об этом сообщает Sky News, пишет УНН.

Подробности

После трех дней интенсивных боев RSF заявили о захвате 6-й пехотной дивизии Суданских вооруженных сил (СВС) в центре города. На распространенных ими видео видны вооруженные боевики, празднующие победу у гарнизона под флагом суданской армии. Это фактически означает установление полного контроля RSF над Дарфуром – регионом, где США уже обвиняли группировку в геноциде.

После захвата города пропала связь – типичная тактика RSF после установления власти. По данным ООН, группировка ранее убила от 10 до 15 тысяч человек в городе Аль-Генейна, а также сотни людей во время новых этнических зачисток. Полевые медики сообщают, что в самом Аль-Фашире в течение нескольких часов после падения гарнизона RSF казнили десятки безоружных мирных жителей.

Боевой дрон атаковал мечеть в Судане: 78 погибших, десятки раненых20.09.25, 03:23 • 5176 просмотров

Тысячи людей остаются заблокированными в городе. Источники Sky News отмечают, что дипломатические каналы все еще пытаются согласовать гуманитарный коридор для эвакуации гражданских.

Губернатор Дарфура Мини Миннави, союзник правительственных сил, заявил, что «падение Аль-Фашира не означает капитуляцию перед насилием и коррупцией» и призвал к международному расследованию массовых убийств.

Израиль ведет переговоры о переселении палестинцев из Газы в Южный Судан - Reuters16.08.25, 05:54 • 5558 просмотров

Несмотря на заявления RSF о «полной победе», очаги сопротивления суданской армии до сих пор удерживают часть западных районов города. По словам очевидцев, там сосредоточено большинство мирного населения, которое пытается спастись от новой волны насилия.

Люди начали массово бежать, когда бои сосредоточились у района Аль-Дараджа. Это был настоящий хаос

– рассказал гуманитарный работник Адам Аль-Рашид, покинувший город за день до его падения.

Аль-Фашир стал последним символом сопротивления правительственных войск в Дарфуре. Его падение открывает путь к полному доминированию RSF в регионе – с катастрофическими последствиями для гражданского населения.

Атака дронов в Судане ставит под угрозу повторное открытие аэропорта Хартума21.10.25, 15:17 • 2716 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Техника
Мобилизация
Военное положение
Дипломатка
Столкновения
благотворительность
Организация Объединенных Наций
Дарфур
Соединённые Штаты
Судан