Израиль ведет переговоры о переселении палестинцев из Газы в Южный Судан - Reuters

Израиль обсуждает с Южным Суданом возможность переселения палестинцев из Газы, однако палестинские власти уже заявили, что считают такую идею недопустимой. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что договоренности пока не достигнуты, однако тема обсуждалась во время встреч израильских чиновников и министра иностранных дел Южного Судана Монде Семая Кумбы, который посетил Израиль в июле.

Если этот план будет реализован, это будет означать перемещение жителей из Газы, которая уже почти два года находится в эпицентре вооруженного конфликта с Израилем, в Южный Судан – страну, которая сама страдает от многолетнего политического и этнического насилия - подчеркивает издание.

Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и Министерство иностранных дел Израиля пока воздерживаются от комментариев по этой информации. В то же время представитель Государственного департамента США, отвечая на вопрос о возможной поддержке этого плана, заявил: "Мы не комментируем частные дипломатические переговоры".

В свою очередь министерство иностранных дел Южного Судана отвергло предыдущие сообщения об этом плане как "безосновательные".

Палестинские власти категорически отвергли любые идеи принудительного или добровольного переселения. Член Исполнительного комитета ООП Васель Абу Юсеф заявил, что такие планы воспринимаются как повторение "Накбы" — массового изгнания 1948 года.

