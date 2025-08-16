$41.450.06
30037 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
15 августа, 20:15 • 50424 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
15 августа, 20:08 • 30738 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
15 августа, 19:11 • 28478 просмотра
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
15 августа, 18:26 • 29328 просмотра
Украинские военные остановили продвижение врага на Покровском направлении: зачищены семь населенных пунктов
15 августа, 11:40 • 96520 просмотра
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 156383 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 09:59 • 82777 просмотра
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 147107 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 08:34 • 56292 просмотра
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
Израиль ведет переговоры о переселении палестинцев из Газы в Южный Судан - Reuters

Киев • УНН

 • 1788 просмотра

Израиль ведет переговоры с Южным Суданом о возможном переселении палестинцев из Газы. Палестинские власти категорически отвергают эту идею, называя ее недопустимой.

Израиль ведет переговоры о переселении палестинцев из Газы в Южный Судан - Reuters

Израиль обсуждает с Южным Суданом возможность переселения палестинцев из Газы, однако палестинские власти уже заявили, что считают такую идею недопустимой. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что договоренности пока не достигнуты, однако тема обсуждалась во время встреч израильских чиновников и министра иностранных дел Южного Судана Монде Семая Кумбы, который посетил Израиль в июле.

Если этот план будет реализован, это будет означать перемещение жителей из Газы, которая уже почти два года находится в эпицентре вооруженного конфликта с Израилем, в Южный Судан – страну, которая сама страдает от многолетнего политического и этнического насилия

- подчеркивает издание.

Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и Министерство иностранных дел Израиля пока воздерживаются от комментариев по этой информации. В то же время представитель Государственного департамента США, отвечая на вопрос о возможной поддержке этого плана, заявил: "Мы не комментируем частные дипломатические переговоры".

В свою очередь министерство иностранных дел Южного Судана отвергло предыдущие сообщения об этом плане как "безосновательные".

Палестинские власти категорически отвергли любые идеи принудительного или добровольного переселения. Член Исполнительного комитета ООП Васель Абу Юсеф заявил, что такие планы воспринимаются как повторение "Накбы" — массового изгнания 1948 года.

Израиль начинает строительство поселения, которое «похоронит» идею Палестинского государства15.08.25, 07:16 • 7886 просмотров

Ольга Розгон

Новости Мира
Израиль
Южный Судан
Палестинская национальная администрация
Государственный департамент Соединенных Штатов Америки
Reuters
Город Газа
Биньямин Нетаньяху
Сектор Газа
Государство Палестина