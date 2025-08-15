Израиль начинает строительство поселения, которое «похоронит» идею Палестинского государства

Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич заявил о начале строительства поселения, которое разделит Западный берег реки Иордан и отрежет его от Восточного Иерусалима. Это заблокирует создание Палестинского государства. Об этом информирует агентство Reuters, передает УНН.

Детали

По словам главы Минфина, строительство начнется уже в среду, 20 августа.

В четверг, 14 августа, во время визита на место будущего поселения в городе Маале-Адумим, Смотрич заявил, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп согласовали возобновление проекта застройки E1. Впрочем, оба лидера не делали никаких официальных заявлений на эту тему.

Каждый в мире, кто сейчас пытается признать Палестинское государство, получит наш ответ на месте. Не документами, не решениями или заявлениями, а фактами. Фактами домов, фактами районов - сказал Смотрич, возглавляющий ультраправую Религиозную сионистскую партию.

В заявлении под заголовком "Погребение идеи палестинского государства" представитель министра сообщил, что глава Минфина одобрил план строительства 3401 дома для израильских поселенцев между уже существующим поселением на Западном берегу и городом Иерусалим.

В ответ на его заявление, представитель Госдепартамента США заявил, что "стабильный Западный берег обеспечивает безопасность Израиля и соответствует задаче этой администрации достичь мира в регионе".

Он также добавил, что Вашингтон сейчас сосредоточен, прежде всего, на прекращении войны в Секторе Газа.

Организация Peace Now, отслеживающая деятельность поселенцев на Западном берегу, сообщила, что перед началом строительства остаются еще несколько этапов. Однако инфраструктурные работы могут стартовать уже через несколько месяцев, а возведение домов - примерно через год.

План E1 смертелен для будущего Израиля и любых шансов на мирное решение о двух государствах. Мы стоим на краю пропасти, и правительство гонит нас вперед на полной скорости - говорится в заявлении Peace Now.

По данным правозащитной организации Yesh Din, израильские правительства последовательно инициировали, одобряли, планировали и финансировали строительство поселений.

Некоторые поселенцы переехали на Западный берег по религиозным или идеологическим соображениям, другие - из-за более низких цен на жилье и государственных стимулов. Среди них есть и граждане США и стран Европы с двойным гражданством.

Тем временем правительство Палестины, его союзники и правозащитные организации осудили план Израиля. Они назвали его незаконным и подчеркнули, что фрагментация территории разрушит мирные инициативы в регионе.

Представитель президента Палестины Набиль Абу Рудейне призвал США давить на Израиль, чтобы тот остановил строительство поселений.

В ООН призвали Израиль отменить решение по этому проекту.

Это поставит точку на перспективах решения о двух государствах. Поселения противоречат международному праву… и еще больше укореняют оккупацию - сказал журналистам представитель ООН Стефан Дюжаррик.

Основанная бывшими израильскими солдатами правозащитная организация Breaking the Silence заявила, что это "захват земли" не только ускорит разделение палестинских территорий, но и "еще больше укоренит апартеид".

Представитель Еврокомиссии Анитта Гиппер отметила, что сообщество отвергает любые территориальные изменения, которые не являются частью политического соглашения между сторонами. "Аннексия территории является незаконной согласно международному праву", - заявила она.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что план должен быть остановлен.

Великобритания решительно выступает против планов израильского правительства по застройке E1, которые разделят будущее палестинское государство пополам и станут грубым нарушением международного права - говорится в его письменном заявлении.

Израиль заморозил планы застройки в Маале-Адумим в 2012 году.

В 2020 году строительство возобновили, но впоследствии снова приостановили. Причиной стало возражение США, европейских союзников и других государств, которые считали проект угрозой любому будущему мирному соглашению с палестинцами.

Агентство Reuters отмечает, что возобновление проекта может еще больше изолировать Израиль. Страна уже подвергается критике со стороны некоторых западных союзников из-за военной кампании в Секторе Газа, а те, в свою очередь, заявили, что могут признать Палестинское государство.

Палестинцы опасаются, что строительство поселений на Западном берегу, активизировавшееся после нападения ХАМАС на Израиль в 2023 году и начала войны в Секторе Газа, лишит их шансов создать собственное государство на этой территории.

Большинство мировых государств заявляет, что расширение поселений разрушило жизнеспособность решения о двух государствах, разделив палестинские территории.

План предусматривает создание Палестинского государства в Восточном Иерусалиме, на Западном берегу и в Газе, которое будет существовать рядом с Израилем.

Израиль ссылается на исторические и библейские связи с этим регионом и заявляет, что поселения обеспечивают стратегическую глубину и безопасность.

Большинство лидеров мира считают все поселения незаконными согласно нормам международного права. Израиль отвергает эту позицию, называя Западный берег "спорной", а не "оккупированной" территорией.

В июне Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия ввели санкции против Смотрича и еще одного министра из ультраправых сил, который выступает за расширение поселений.

Их обвинили в неоднократном подстрекательстве к насилию против палестинцев на Западном берегу реки Иордан.

