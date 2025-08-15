$41.510.09
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 36231 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
14 августа, 14:23 • 54474 просмотра
Встреча Трампа и путина на Аляске: что известно на данное время
Эксклюзив
14 августа, 13:54 • 49078 просмотра
БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины
Эксклюзив
14 августа, 12:57 • 34952 просмотра
"Это можно квалифицировать как подрыв нацбезопасности" – Алексей Баганец о решении Госавиаслужбы по Ми-8
14 августа, 11:53 • 37827 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене: вернули 84 человека, в том числе удерживаемых с 2014 годаPhoto
14 августа, 09:32 • 51287 просмотра
Верховный Суд самоустранился от выполнения конституционных обязанностей по делу банка "Конкорд" - судья в отставке
Эксклюзив
14 августа, 08:11 • 165899 просмотра
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
14 августа, 07:55 • 88469 просмотра
В Украине подтверждены новые субварианты коронавируса "Nimbus" и "Stratus" - Минздрав
14 августа, 07:51 • 86285 просмотра
КНДР может перебросить в россию еще 6000 военных и до сотни единиц техники - Буданов
Эксклюзив
14 августа, 06:07 • 75623 просмотра
Есть дефицит и ситуация ухудшается каждый месяц: эксперт о водителях частных маршруток
Израиль ведет переговоры с пятью странами о переселении палестинцев из Газы

Киев • УНН

 • 78 просмотра

Израиль обсуждает с Южным Суданом, Сомали, Эфиопией, Ливией и Индонезией возможность приема палестинцев из Газы. Страны рассчитывают на финансовую и международную компенсацию за их прием.

Израиль ведет переговоры с пятью странами о переселении палестинцев из Газы

Израиль ведет переговоры с несколькими государствами о приеме палестинцев, перемещенных в результате войны в Секторе Газа. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, передает УНН.

Детали

Высокопоставленный чиновник Израиля уточнил изданию, что речь идет о Южном Судане, Сомали, Эфиопии, Ливии и Индонезии. По его словам, в обмен на прием части населения Газы (всего более 2 млн человек) - страны рассчитывают на "значительную финансовую и международную компенсацию".

Ранее в среду Южный Судан опроверг информацию в СМИ о переговорах по переселению палестинцев. По словам представителей страны, такие сообщения являются "безосновательными и не отражают официальной позиции страны". Ранее в этом году в Сомали также заявляли об отсутствии таких переговоров.

Что касается Индонезии, на прошлой неделе представители ее властей заявили, что страна готова принять на лечение 2000 палестинцев из Газы. Но там добавили, что после выздоровления они вернутся.

Нетаньяху со своей стороны никогда не давал подробного представления о том, что будет с Газой после войны, но неоднократно выступал за переселение палестинцев.

Все, кто говорит, что беспокоится о палестинцах и хочет помочь палестинцам, должны открыть свои двери

- сказал премьер-министр Израиля.

Комментарии прозвучали на фоне растущей международной обеспокоенности в связи с заявленным Израилем планом захватить город Газа, где проживает более миллиона палестинцев, многие из которых уже стали перемещенными лицами из-за войны.

Напомним

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что цель его страны - освободить Сектор Газа от группировки ХАМАС, а не оккупировать анклав. Он представил видение послевоенного развития Газы, включая демилитаризацию и создание зоны безопасности.

На днях кабинет безопасности Израиля одобрил план взятия под контроль Сектора Газа. План включает разоружение ХАМАС, возвращение заложников и демилитаризацию анклава.

В ХАМАС осудили план Израиля захватить Сектор Газа как "полноценное военное преступление", которое обойдется "высокой ценой". Со своей стороны организация заявила, что будет прокладывать путь к соглашению о прекращении огня.

Вита Зеленецкая

Новости Мира
Израиль
Южный Судан
Индонезия
Ливия
Сомали
Эфиопия
Биньямин Нетаньяху