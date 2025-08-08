Кабінет безпеки Ізраїлю схвалив план взяття під контроль Гази - NYT

Кабінет безпеки Ізраїлю схвалив план взяття під контроль міста Газа, повідомляє канцелярія прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, інформує BBC. The New York Times тим часом пише, що "рано в п'ятницю ізраїльське керівництво схвалило план поступового військового захоплення всієї Гази", пише УНН.

Деталі

NYT зазначає, що після 10 годин обговорень більшість членів кабінету прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу з питань безпеки підтримала його пропозицію підготуватися до захоплення центру міста Газа, про що йдеться у заяві його офісу, опублікованій до світанку.

Офіс Нетаньягу, як пише BBC, опублікував заяву із докладним описом затверджених планів взяття міста Газа під контроль та "п'яти принципів припинення війни", які, як повідомляється, кабінет ухвалив більшістю голосів.

"Армія оборони Ізраїлю готуватиметься до взяття під контроль міста Газа, одночасно надаючи гуманітарну допомогу цивільному населенню за межами зон бойових дій", - ідеться у заяві, де докладно викладаються такі принципи "припинення війни":

Роззброєння ХАМАС. Повернення всіх заручників як живих, так і мертвих. Демілітаризація сектору Газа. Ізраїльський контроль безпеки над сектором Газа. Існування альтернативного цивільного уряду, відмінного від ХАМАС чи Палестинської адміністрації.

"Абсолютна більшість міністрів кабінету вважають, що представлений кабінету альтернативний план не призведе до розгрому ХАМАС та повернення викрадених", - ідеться у заяві.

Раніше Нетаньягу заявив, що хоче захопити весь сектор Газа - затверджений план зосереджений саме на місті Газа, найбільшому місті анклаву, зазначає BBC. Взяття під контроль міста Газа, імовірно, буде першим етапом повного захоплення Гази, припускає кореспондент BBC на Близькому Сході.

Як зазначає NYT, очікується, що на пізнішому етапі військові просунуться в центральні райони анклаву, де, як вважається, ХАМАС утримує ізраїльських заручників і де ізраїльські війська раніше здебільшого утримувалися від операцій.

Як зауважується, імовірно, військовим знадобляться щонайменше кілька днів, щоб викликати резервні сили, здійснити розгортання військ для просування в місто Газа та дати час для примусової евакуації десятків тисяч палестинців з нових районів бойових дій.

Ізраїльські військові заявили, що вони вже захопили близько 75 відсотків Гази.

Як пише NYT, військові вважають, що можуть захопити решту частин Гази протягом кількох місяців, але створення системи, подібної до тієї, яку вони контролюють на окупованому Ізраїлем Західному березі річки Йордан, вимагатиме до п'яти років безперервних бойових дій, заявили троє представників служби безпеки.

Доповнення

Раніше ООН попереджала, що розширення військових операцій Ізраїлю ризикує "катастрофічними наслідками" для палестинських мирних жителів та ізраїльських заручників.

Війна в Газі розпочалася після нападу ХАМАС 7 жовтня 2023 року на Ізраїль, у результаті якого було вбито близько 1200 осіб та 251 заручника забрано до Гази.

За даними міністерства охорони здоров'я Гази, керованого ХАМАС, з того часу в результаті масштабного військового наступу Ізраїлю загинуло щонайменше 61 158 палестинців.