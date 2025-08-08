Кабинет безопасности Израиля одобрил план взятия под контроль Газы - NYT

$41.610.07
48.290.19
ukenru
06:06 • 5410 просмотра
Во сколько обойдется собрать ребенка в школу: стоимость базового набора в 2025 году
04:04 • 14809 просмотра
Сегодня прощаются с Викторией Рощиной: детали дела погибшей в российском плену журналистки
7 августа, 21:06 • 17593 просмотра
Путин не должен встречаться с Зеленским до нашей встречи - Трамп
Эксклюзив
7 августа, 15:56 • 69171 просмотра
Вместо жизненно необходимых – аскорбинка: что не так со списком лекарств со скидкой 30%Photo
Эксклюзив
7 августа, 14:11 • 57784 просмотра
"Антигосударственное решение": в Комитете ВРУ по вопросам нацбезопасности призвали отменить передачу Госавиаслужбой полномочий по Ми-8 иностранной компании
Эксклюзив
7 августа, 12:15 • 118985 просмотра
Введение акциза на газированные напитки: цены могут вырасти на 10-20%
Эксклюзив
7 августа, 11:55 • 113965 просмотра
Не нашли или не искали? Полиция подтвердила, что закрыла дело против главного юриста НБУ Зимы
Эксклюзив
7 августа, 09:40 • 96885 просмотра
Рынок новостроек в Украине в 2025: как война изменила карту строительства
7 августа, 09:15 • 146698 просмотра
ТЦК обяжут носить бодикамеры с 1 сентября - Минобороны
Эксклюзив
7 августа, 08:14 • 75134 просмотра
Трехсторонняя встреча Зеленского, Трампа и Путина: политолог оценил вероятность проведения
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
1м/с
58%
756мм
Популярные новости
Вражеский дрон атаковал Харьков: пожар на гражданском предприятии7 августа, 21:13 • 5378 просмотра
"Это зависит от Путина": Трамп ответил, действителен ли дедлайн по достижению соглашения о прекращении боевых действий с Украиной7 августа, 21:18 • 11137 просмотра
Российские СМИ сообщают о запуске FPV-дронов с автомобилей в нескольких областях РФ7 августа, 21:56 • 12272 просмотра
«Настоящая торговля детьми»: оккупанты создали онлайн-каталог украинских детей из Луганщины для усыновленияPhoto7 августа, 23:06 • 10693 просмотра
Первое проявление новой имперской политики кремля: в МИД сделали заявление к годовщине нападения рф на Грузию02:28 • 14425 просмотра
публикации
Во сколько обойдется собрать ребенка в школу: стоимость базового набора в 2025 году06:06 • 5456 просмотра
Сегодня прощаются с Викторией Рощиной: детали дела погибшей в российском плену журналистки04:04 • 14840 просмотра
Вместо жизненно необходимых – аскорбинка: что не так со списком лекарств со скидкой 30%Photo
Эксклюзив
7 августа, 15:56 • 69195 просмотра
Стали известны претенденты на трофей лучшего молодого игрока года: кто в списке Photo7 августа, 13:59 • 82105 просмотра
Защита интересов фармгигантов вместо пациентов: как нардеп Кузьминых продвигает линию "Дарницы" под видом заботы об украинцахPhoto7 августа, 12:43 • 102318 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Биньямин Нетаньяху
Александр Сырский
Руслан Стефанчук
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Израиль
Луганская область
Реклама
УНН Lite
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto7 августа, 11:02 • 123761 просмотра
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм6 августа, 10:39 • 141044 просмотра
Звезда "Дома дракона" Мэтт Смит присоединяется к "Звездным войнам" - СМИ6 августа, 07:07 • 149405 просмотра
Рэпер Diddy обратился к Трампу за помилованием - СМИ6 августа, 05:58 • 140115 просмотра
Том Холланд показал первые кадры из нового фильма "Человек-паук: Новый день"Photo4 августа, 15:58 • 150222 просмотра
Актуальное
Нефть марки Brent
Шахед-136
ЧатГПТ
Беспилотный летательный аппарат
Пистолет

Кабинет безопасности Израиля одобрил план взятия под контроль Газы - NYT

Киев • УНН

 • 782 просмотра

Кабинет безопасности Израиля одобрил план взятия под контроль города Газа. План включает разоружение ХАМАС, возвращение заложников и демилитаризацию Сектора Газа.

Кабинет безопасности Израиля одобрил план взятия под контроль Газы - NYT

Кабинет безопасности Израиля одобрил план по взятию под контроль города Газа, сообщает канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, информирует BBC. The New York Times тем временем пишет, что "рано утром в пятницу израильское руководство одобрило план постепенного военного захвата всей Газы", пишет УНН.

Детали

NYT отмечает, что после 10 часов обсуждений большинство членов кабинета премьер-министра Биньямина Нетаньяху по вопросам безопасности поддержали его предложение подготовиться к захвату центра города Газа, о чем говорится в заявлении его офиса, опубликованном до рассвета.

Офис Нетаньяху, как пишет BBC, опубликовал заявление с подробным описанием утвержденных планов взятия города Газа под контроль и "пяти принципов прекращения войны", которые, как сообщается, кабинет принял большинством голосов.

"Армия обороны Израиля будет готовиться к взятию под контроль города Газа, одновременно оказывая гуманитарную помощь гражданскому населению за пределами зон боевых действий", - говорится в заявлении, где подробно излагаются следующие принципы "прекращения войны":

  1. Разоружение ХАМАС.
    1. Возвращение всех заложников как живых, так и мертвых.
      1. Демилитаризация сектора Газа.
        1. Израильский контроль безопасности над сектором Газа.
          1. Существование альтернативного гражданского правительства, отличного от ХАМАС или Палестинской администрации.

            "Абсолютное большинство министров кабинета считают, что представленный кабинету альтернативный план не приведет к разгрому ХАМАС и возвращению похищенных", - говорится в заявлении.

            Ранее Нетаньяху заявил, что хочет захватить весь сектор Газа - утвержденный план сосредоточен именно на городе Газа, крупнейшем городе анклава, отмечает BBC. Взятие под контроль города Газа, вероятно, будет первым этапом полного захвата Газы, предполагает корреспондент BBC на Ближнем Востоке.

            Как отмечает NYT, ожидается, что на более позднем этапе военные продвинутся в центральные районы анклава, где, как считается, ХАМАС удерживает израильских заложников и где израильские войска ранее в основном воздерживались от операций.

            Как отмечается, вероятно, военным понадобится как минимум несколько дней, чтобы вызвать резервные силы, осуществить развертывание войск для продвижения в город Газа и дать время для принудительной эвакуации десятков тысяч палестинцев из новых районов боевых действий.

            Израильские военные заявили, что они уже захватили около 75 процентов Газы.

            Как пишет NYT, военные считают, что могут захватить оставшиеся части Газы в течение нескольких месяцев, но создание системы, подобной той, которую они контролируют на оккупированном Израилем Западном берегу реки Иордан, потребует до пяти лет непрерывных боевых действий, заявили трое представителей службы безопасности.

            Дополнение

            Ранее ООН предупреждала, что расширение военных операций Израиля рискует "катастрофическими последствиями" для палестинских мирных жителей и израильских заложников.

            Война в Газе началась после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года на Израиль, в результате которого было убито около 1200 человек и 251 заложник был увезен в Газу.

            По данным министерства здравоохранения Газы, управляемого ХАМАС, с тех пор в результате масштабного военного наступления Израиля погибло по меньшей мере 61 158 палестинцев.

            Юлия Шрамко

            Новости Мира
            Израиль
            Организация Объединенных Наций
            Город Газа
            Биньямин Нетаньяху
            Сектор Газа
            Государство Палестина