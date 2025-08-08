Кабинет безопасности Израиля одобрил план взятия под контроль Газы - NYT

Кабинет безопасности Израиля одобрил план по взятию под контроль города Газа, сообщает канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, информирует BBC. The New York Times тем временем пишет, что "рано утром в пятницу израильское руководство одобрило план постепенного военного захвата всей Газы", пишет УНН.

Детали

NYT отмечает, что после 10 часов обсуждений большинство членов кабинета премьер-министра Биньямина Нетаньяху по вопросам безопасности поддержали его предложение подготовиться к захвату центра города Газа, о чем говорится в заявлении его офиса, опубликованном до рассвета.

Офис Нетаньяху, как пишет BBC, опубликовал заявление с подробным описанием утвержденных планов взятия города Газа под контроль и "пяти принципов прекращения войны", которые, как сообщается, кабинет принял большинством голосов.

"Армия обороны Израиля будет готовиться к взятию под контроль города Газа, одновременно оказывая гуманитарную помощь гражданскому населению за пределами зон боевых действий", - говорится в заявлении, где подробно излагаются следующие принципы "прекращения войны":

Разоружение ХАМАС. Возвращение всех заложников как живых, так и мертвых. Демилитаризация сектора Газа. Израильский контроль безопасности над сектором Газа. Существование альтернативного гражданского правительства, отличного от ХАМАС или Палестинской администрации.

"Абсолютное большинство министров кабинета считают, что представленный кабинету альтернативный план не приведет к разгрому ХАМАС и возвращению похищенных", - говорится в заявлении.

Ранее Нетаньяху заявил, что хочет захватить весь сектор Газа - утвержденный план сосредоточен именно на городе Газа, крупнейшем городе анклава, отмечает BBC. Взятие под контроль города Газа, вероятно, будет первым этапом полного захвата Газы, предполагает корреспондент BBC на Ближнем Востоке.

Как отмечает NYT, ожидается, что на более позднем этапе военные продвинутся в центральные районы анклава, где, как считается, ХАМАС удерживает израильских заложников и где израильские войска ранее в основном воздерживались от операций.

Как отмечается, вероятно, военным понадобится как минимум несколько дней, чтобы вызвать резервные силы, осуществить развертывание войск для продвижения в город Газа и дать время для принудительной эвакуации десятков тысяч палестинцев из новых районов боевых действий.

Израильские военные заявили, что они уже захватили около 75 процентов Газы.

Как пишет NYT, военные считают, что могут захватить оставшиеся части Газы в течение нескольких месяцев, но создание системы, подобной той, которую они контролируют на оккупированном Израилем Западном берегу реки Иордан, потребует до пяти лет непрерывных боевых действий, заявили трое представителей службы безопасности.

Дополнение

Ранее ООН предупреждала, что расширение военных операций Израиля рискует "катастрофическими последствиями" для палестинских мирных жителей и израильских заложников.

Война в Газе началась после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года на Израиль, в результате которого было убито около 1200 человек и 251 заложник был увезен в Газу.

По данным министерства здравоохранения Газы, управляемого ХАМАС, с тех пор в результате масштабного военного наступления Израиля погибло по меньшей мере 61 158 палестинцев.