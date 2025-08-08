План Ізраїлю захопити Сектор Гази обійдеться "високою ціною": заява ХАМАС

$41.460.15
48.280.01
ukenru
Ексклюзив
13:00 • 6960 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
12:43 • 8134 перегляди
Проходження ВЛК під час воєнного стану: що потрібно знати військовозобов’язаним
10:49 • 23905 перегляди
Трамп і путін можуть зустрітися вже у понеділок, Рим серед варіантів - Fox News
Ексклюзив
09:44 • 40163 перегляди
Стрілянина в черкаському "МакДональдзі": стали відомі деталі інциденту
09:33 • 31814 перегляди
Верховний Суд поставив крапку у справі банку "Конкорд", не розглянувши її по суті - Олена Сосєдка
09:21 • 28924 перегляди
Уряд зробив прогноз щодо економіки: за гіршого сценарію - 2,4% росту ВВП та 9,9% інфляції
Ексклюзив
09:00 • 50665 перегляди
Третина випускників знайшли роботу, а частині довелося перевчатися: Служба зайнятості розповіла про ситуацію на ринку праці
07:40 • 23792 перегляди
Парламент може розглянути легалізацію крипти вже наступного тижня - нардеп
8 серпня, 06:06 • 56493 перегляди
У скільки обійдеться зібрати дитину до школи: вартість базового набору у 2025 році
8 серпня, 04:04 • 59081 перегляди
Сьогодні прощаються з Вікторією Рощиною: деталі справи загиблої в російському полоні журналістки
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
2м/с
42%
755мм
Популярнi новини
Ціни на нафту наближаються до найбільших тижневих втрат з червня8 серпня, 05:30 • 8804 перегляди
Новий президент Польщі розпочав каденцію з конфлікту з Туском: причина в аеропорту8 серпня, 06:38 • 37842 перегляди
МАГАТЕ на підстанціях: нова місія виявила ризики для АЕС України07:29 • 40803 перегляди
Стара техніка, нові виклики: що загрожує технічному ресурсу української авіації08:20 • 54403 перегляди
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлетPhoto11:15 • 20353 перегляди
Публікації
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
13:00 • 6960 перегляди
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлетPhoto11:15 • 20739 перегляди
Третина випускників знайшли роботу, а частині довелося перевчатися: Служба зайнятості розповіла про ситуацію на ринку праці
Ексклюзив
09:00 • 50665 перегляди
Стара техніка, нові виклики: що загрожує технічному ресурсу української авіації08:20 • 54811 перегляди
У скільки обійдеться зібрати дитину до школи: вартість базового набору у 2025 році 8 серпня, 06:06 • 56494 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Дональд Туск
Чернишов Олексій Михайлович
Олександр Сирський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Рим
Польща
Франція
Реклама
УНН Lite
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світуPhoto7 серпня, 11:02 • 140778 перегляди
Netflix представив першу частину другого сезону "Венздей": більше таємниць і сімейних драм6 серпня, 10:39 • 156882 перегляди
Зірка "Дому дракона" Метт Сміт приєднується до "Зоряних війн" - ЗМІ6 серпня, 07:07 • 164034 перегляди
Репер Diddy звернувся до Трампа щодо помилування - ЗМІ6 серпня, 05:58 • 153872 перегляди
Том Голланд показав перші кадри з нового фільму "Людина-павук: Новий день"Photo4 серпня, 15:58 • 163299 перегляди
Актуальне
Ґардіан
Шахед-136
Financial Times
Fox News
Facebook

План Ізраїлю захопити Сектор Гази обійдеться "високою ціною": заява ХАМАС

Київ • УНН

 • 1256 перегляди

ХАМАС назвав план Ізраїлю щодо захоплення Сектора Гази "повноцінним воєнним злочином", який матиме "високу ціну". Організація заявила, що докладатиме зусиль для досягнення угоди про припинення вогню.

План Ізраїлю захопити Сектор Гази обійдеться "високою ціною": заява ХАМАС

Терористична організація ХАМАС засудила план Ізраїлю захопити Сектор Гази як "повноцінний воєнний злочин", який обійдеться "високою ціною". Зі свого боку організація заявила, що прокладатиме шлях до угоди про припинення вогню, пише УНН з посиланням на CNN.

Деталі

Схвалення сіоністським "кабінетом" планів окупації сектора Газа та примусової евакуації його мешканців є новим воєнним злочином, який окупаційна армія готується вчинити проти сектора та його майже мільйона мешканців. Ми попереджаємо злочинну окупацію, що ця безумна авантюра обійдеться дорогою ціною і не буде прогулянкою в парку

- йдеться у заяві ХАМАС у п’ятницю.

Кабінет безпеки Ізраїлю в п’ятницю схвалив план взяття під контроль сектору Газа та поширення "контролю безпеки" на анклав, повідомила канцелярія прем’єр-міністра. Ізраїль вивів свої війська та поселення з Гази у 2005 році після 38-річної окупації.

ХАМАС заявив, що "маніпуляції Ізраїлем з мовою шляхом заміни терміну "окупація" на "контроль" є не що інше, як очевидна спроба уникнути юридичної відповідальності за наслідки цього жорстокого злочину". В організації додали, що рішення Ізраїлю "чітко пояснює раптовий вихід з останнього раунду переговорів", які, за словами ХАМАС, були "на межі" досягнення угоди.

Організація заявила, що продовжуватиме вживати "всіх необхідних заходів", щоб прокласти шлях до угоди про припинення вогню, яка передбачає негайне звільнення всіх заручників в обмін на припинення війни та виведення ізраїльських військ.

Нетаньягу: Ізраїль захопить Газу, щоб "звільнити" цивільне населення від ХАМАСу08.08.25, 07:31 • 3212 переглядiв

Реакція Палестинської адміністрації

Небезпечне рішення уряду Ізраїлю повністю повторно окупувати Сектор Гази призведе до безпрецедентної гуманітарної катастрофи. Цей крок буде повноцінним злочином, який продовжує політику геноциду, систематичних вбивств, голоду та облоги, і є кричущим порушенням міжнародного гуманітарного права та резолюцій Організації Об’єднаних Націй

- йдеться у заяві президента Палестинської національної автономії Махмуд Аббас.

Аббас ініціював "термінові контакти" з міжнародними сторонами, включаючи Раду Безпеки ООН, та закликав до проведення екстрених засідань Організації ісламського співробітництва та Ліги арабських держав.

Президентство спеціально закликало президента США Дональда Трампа втрутитися, щоб зупинити виконання цих рішень, наполягаючи на тому, щоб він виконав свою обіцянку зупинити війну та продовжив шлях до тривалого миру 

- йдеться у повідомленні.

"Єдиний спосіб" припинити війну та забезпечити мир і стабільність - це визнати незалежну палестинську державу в кордонах 1967 року зі столицею у Східному Єрусалимі

- заявив Махмуд Аббас.

Доповнення

Кабінет безпеки Ізраїлю схвалив план взяття під контроль сектора Газа. План включає роззброєння ХАМАС, повернення заручників та демілітаризацію анклаву.

Павло Зінченко

ПолітикаНовини Світу
Махмуд Аббас
Ізраїль
Організація Об'єднаних Націй
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Сектор Газа