План Ізраїлю захопити Сектор Гази обійдеться "високою ціною": заява ХАМАС

Терористична організація ХАМАС засудила план Ізраїлю захопити Сектор Гази як "повноцінний воєнний злочин", який обійдеться "високою ціною". Зі свого боку організація заявила, що прокладатиме шлях до угоди про припинення вогню, пише УНН з посиланням на CNN.

Схвалення сіоністським "кабінетом" планів окупації сектора Газа та примусової евакуації його мешканців є новим воєнним злочином, який окупаційна армія готується вчинити проти сектора та його майже мільйона мешканців. Ми попереджаємо злочинну окупацію, що ця безумна авантюра обійдеться дорогою ціною і не буде прогулянкою в парку

Кабінет безпеки Ізраїлю в п’ятницю схвалив план взяття під контроль сектору Газа та поширення "контролю безпеки" на анклав, повідомила канцелярія прем’єр-міністра. Ізраїль вивів свої війська та поселення з Гази у 2005 році після 38-річної окупації.

ХАМАС заявив, що "маніпуляції Ізраїлем з мовою шляхом заміни терміну "окупація" на "контроль" є не що інше, як очевидна спроба уникнути юридичної відповідальності за наслідки цього жорстокого злочину". В організації додали, що рішення Ізраїлю "чітко пояснює раптовий вихід з останнього раунду переговорів", які, за словами ХАМАС, були "на межі" досягнення угоди.

Організація заявила, що продовжуватиме вживати "всіх необхідних заходів", щоб прокласти шлях до угоди про припинення вогню, яка передбачає негайне звільнення всіх заручників в обмін на припинення війни та виведення ізраїльських військ.

Небезпечне рішення уряду Ізраїлю повністю повторно окупувати Сектор Гази призведе до безпрецедентної гуманітарної катастрофи. Цей крок буде повноцінним злочином, який продовжує політику геноциду, систематичних вбивств, голоду та облоги, і є кричущим порушенням міжнародного гуманітарного права та резолюцій Організації Об’єднаних Націй

Аббас ініціював "термінові контакти" з міжнародними сторонами, включаючи Раду Безпеки ООН, та закликав до проведення екстрених засідань Організації ісламського співробітництва та Ліги арабських держав.

Президентство спеціально закликало президента США Дональда Трампа втрутитися, щоб зупинити виконання цих рішень, наполягаючи на тому, щоб він виконав свою обіцянку зупинити війну та продовжив шлях до тривалого миру