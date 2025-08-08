Нетаньягу: Ізраїль захопить Газу, щоб "звільнити" цивільне населення від ХАМАСу
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив про плани країни взяти під повний контроль Сектор Гази. Метою є витіснення ХАМАСу та передача анклаву цивільному управлінню.
Деталі
За словами Нетаньягу, Ізраїль прагне витіснити з Гази угруповання ХАМАС та передати анклав цивільному управлінню.
Ми маємо намір це зробити - щоб гарантувати нашу безпеку, усунути звідти ХАМАС, звільнити населення Гази і передати владу цивільному управлінню, яке не є ХАМАСом і яке не є тим, хто виступає за знищення Ізраїлю
Він підкреслив, що Ізраїль не планує довгостроково контролювати Газу або виступати там як орган влади, а хоче створити там "периметр безпеки".
"Ми хочемо передати її арабським силам, які будуть нею керувати належним чином, не загрожуючи нам і забезпечуючи жителям Гази хороше життя. Це неможливо із ХАМАСом", - резюмував Нетаньягу.
Нагадаємо
Прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньягу домагатиметься підтримки Кабінету міністрів країни щодо плану повної окупації Сектора Гази, попри заперечення з боку армії.
Раніше цього місяця Нетаньягу заявив, що ХАМАС не хоче угоди щодо заручників, та додав, що сповнений рішучості знищити угруповання.
