Нетаньягу прагне повної окупації Сектора Гази попри заперечення армії - ЗМІ
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу домагатиметься підтримки Кабміну щодо плану повної окупації Сектора Гази. Армія оборони Ізраїлю вже контролює 75% території, але виступає проти повного захоплення.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу домагатиметься підтримки Кабінету міністрів країни щодо плану повної окупації Сектора Гази, попри заперечення з боку армії. Про це повідомляє The Times of Israel, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що Нетаньягу використовував термін "окупація сектора" в приватних розмовах з урядовцями, описуючи своє бачення розширення військових операцій у Газі.
Жереб кинуто - ми прагнемо повної окупації Сектора Гази. Операції будуть проводитися навіть у районах, де утримуються заручники. Якщо начальник штабу Армії оборони Ізраїлю не погодиться, він повинен піти у відставку
Видання додає, що Армія оборони Ізраїлю наразі контролює приблизно 75 відсотків Сектора Гази, але згідно з новим планом, очікується, що військові також окупують решту території, що переведе весь анклав під контроль Ізраїлю.
Контекст
Днями Армія оборони Ізраїлю заявила, що виступає проти захоплення всього Сектору Гази, оскільки очищення всієї інфраструктури ХАМАС може зайняти роки. На думку військових, це також може наразити заручників на небезпеку страти, якщо війська наблизиться до місця їх утримання.
Раніше ізраїльські ЗМІ повідомляли про розбіжності між Нетаньягу та ізраїльськими урядовцями з цього питання.
Нагадаємо
3 серпня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що ХАМАС не хоче угоди щодо заручників та додав, що сповнений рішучості знищити угруповання.
Ізраїль повернеться до бойових дій у Газі, якщо ХАМАС не буде знешкоджено за 60 днів - Нетаньяху11.07.25, 00:41 • 3683 перегляди