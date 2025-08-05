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Нетаньяху стремится к полной оккупации сектора Газа, несмотря на возражения армии - СМИ

Киев • УНН

 • 136 просмотра

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху будет добиваться поддержки Кабмина относительно плана полной оккупации сектора Газа. Армия обороны Израиля уже контролирует 75% территории, но выступает против полного захвата.

Нетаньяху стремится к полной оккупации сектора Газа, несмотря на возражения армии - СМИ

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху будет добиваться поддержки Кабинета министров страны в отношении плана полной оккупации Сектора Газа, несмотря на возражения со стороны армии. Об этом сообщает The Times of Israel, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что Нетаньяху использовал термин "оккупация сектора" в частных беседах с правительственными чиновниками, описывая свое видение расширения военных операций в Газе.

Жребий брошен - мы стремимся к полной оккупации Сектора Газа. Операции будут проводиться даже в районах, где удерживаются заложники. Если начальник штаба Армии обороны Израиля не согласится, он должен уйти в отставку

- цитирует издание неназванного высокопоставленного чиновника, близкого к Нетаньяху.

Издание добавляет, что Армия обороны Израиля в настоящее время контролирует примерно 75 процентов Сектора Газа, но согласно новому плану, ожидается, что военные также оккупируют остальную территорию, что переведет весь анклав под контроль Израиля.

Контекст

На днях Армия обороны Израиля заявила, что выступает против захвата всего Сектора Газа, поскольку очистка всей инфраструктуры ХАМАС может занять годы. По мнению военных, это также может подвергнуть заложников опасности казни, если войска приблизятся к месту их содержания.

Ранее израильские СМИ сообщали о разногласиях между Нетаньяху и израильскими правительственными чиновниками по этому вопросу.

Напомним

3 августа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ХАМАС не хочет соглашения по заложникам и добавил, что полон решимости уничтожить группировку.

Израиль вернется к боевым действиям в Газе, если ХАМАС не будет обезврежен за 60 дней - Нетаньяху11.07.25, 00:41 • 3683 просмотра

Вадим Хлюдзинский

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