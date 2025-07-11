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Израиль вернется к боевым действиям в Газе, если ХАМАС не будет обезврежен за 60 дней - Нетаньяху

Киев • УНН

 • 278 просмотра

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль возобновит боевые действия в Секторе Газа, если ХАМАС не будет обезврежен в течение 60 дней. Это условие для постоянного прекращения огня, над которым Израиль работает совместно с США.

Израиль вернется к боевым действиям в Газе, если ХАМАС не будет обезврежен за 60 дней - Нетаньяху

Если ХАМАС не будет обезврежен за 60 дней, Израиль вернется к боевым действиям в Секторе Газа. Об этом в обращении к нации заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает УНН.

Детали

Он сообщил о договоренности с президентом США Дональдом Трампом "по Газе, региону и за его пределами" и отметил, что правительство Израиля совместно с Вашингтоном работают над тем, чтобы вернуть живых и погибших похищенных, которых до сих пор удерживают террористы, в обмен на временное прекращение огня с ХАМАС на 60 дней.

В начале этого перемирия начнется переговорный процесс о постоянном прекращении войны. Чтобы этого достичь, должны быть соблюдены наши минимальные условия: у ХАМАСа не останется ни военных, ни управленческих возможностей. Это наши базовые условия

- пояснил Нетаньяху.

По его словам, в случае, если этого удастся достичь, "это будет хорошо".

"Если за 60 дней этого не будет достигнуто, мы добьемся этого другим путем, применив силу нашей армии. То же самое мы сказали по поводу Ирана об устранении ядерной угрозы. Если это удастся сделать во время 60-дневных переговоров между США и Ираном - хорошо. Если нет - это будет достигнуто другим путем", - подчеркнул глава израильского правительства.

Напомним

8 июля президент США Дональд Трамп, принимая премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху в Вашингтоне, заявил, что, по его мнению, переговоры о прекращении войны в Секторе Газа "идут очень хорошо". Он также выразил уверенность, что ХАМАС готов прекратить 21-месячный конфликт.

ЕС заключил с Израилем соглашение об увеличении поставок гуманитарной помощи для Газы - Каллас10.07.25, 22:32 • 1474 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Новости Мира
Израиль
Вашингтон
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Соединённые Штаты
Сектор Газа
Иран
Tesla
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