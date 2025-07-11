Израиль вернется к боевым действиям в Газе, если ХАМАС не будет обезврежен за 60 дней - Нетаньяху

Если ХАМАС не будет обезврежен за 60 дней, Израиль вернется к боевым действиям в Секторе Газа. Об этом в обращении к нации заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает УНН.

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Он сообщил о договоренности с президентом США Дональдом Трампом "по Газе, региону и за его пределами" и отметил, что правительство Израиля совместно с Вашингтоном работают над тем, чтобы вернуть живых и погибших похищенных, которых до сих пор удерживают террористы, в обмен на временное прекращение огня с ХАМАС на 60 дней.

В начале этого перемирия начнется переговорный процесс о постоянном прекращении войны. Чтобы этого достичь, должны быть соблюдены наши минимальные условия: у ХАМАСа не останется ни военных, ни управленческих возможностей. Это наши базовые условия - пояснил Нетаньяху.

По его словам, в случае, если этого удастся достичь, "это будет хорошо".

"Если за 60 дней этого не будет достигнуто, мы добьемся этого другим путем, применив силу нашей армии. То же самое мы сказали по поводу Ирана об устранении ядерной угрозы. Если это удастся сделать во время 60-дневных переговоров между США и Ираном - хорошо. Если нет - это будет достигнуто другим путем", - подчеркнул глава израильского правительства.

Напомним

8 июля президент США Дональд Трамп, принимая премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху в Вашингтоне, заявил, что, по его мнению, переговоры о прекращении войны в Секторе Газа "идут очень хорошо". Он также выразил уверенность, что ХАМАС готов прекратить 21-месячный конфликт.

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