Ізраїль повернеться до бойових дій у Газі, якщо ХАМАС не буде знешкоджено за 60 днів - Нетаньяху

Якщо ХАМАС не буде знешкоджено за 60 днів, Ізраїль повернеться до бойових дій у Секторі Газа. Про це у зверненні до нації заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, повідомляє УНН.

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Він повідомив про домовленість із президентом США Дональдом Трампом "щодо Гази, регіону та за його межами" і зазначив, що уряд Ізраїлю спільно з Вашингтоном працюють над тим, щоб повернути живих і загиблих викрадених, яких досі утримують терористи, в обмін на тимчасове припинення вогню з ХАМАС на 60 днів.

На початку цього перемир'я почнеться переговорний процес про постійне припинення війни. Щоб цього досягти, мають бути дотримані наші мінімальні умови: у ХАМАСу на залишиться ні військових, ні управлінських можливостей. Це наші базові умови - пояснив Нетаньяху.

За його словами, в разі, якщо цього вдасться досягти, "це буде добре".

"Якщо за 60 днів цього не буде досягнуто, ми доб'ємося цього іншим шляхом, застосувавши силу нашої армії. Те ж саме ми сказали з приводу Ірану про усунення ядерної загрози. Якщо це вдасться зробити під час 60-денних переговорів між США та Іраном - добре. Якщо ні - це буде досягнуто іншим шляхом", - наголосив глава ізраїльського уряду.

Нагадаємо

8 липня президент США Дональд Трамп, приймаючи прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху у Вашингтоні, заявив, що, на його думку, переговори про припинення війни в Секторі Газа "йдуть дуже добре". Він також висловив упевненість, що ХАМАС готовий припинити 21-місячний конфлікт.

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