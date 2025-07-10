ЄС уклав з Ізраїлем угоду про збільшення постачань гуманітарної допомоги для Гази - Каллас

Євросоюз уклав нову угоду з Ізраїлем, спрямовану на розблокування постачання вкрай необхідних продуктів харчування та палива до Гази. Про це заявила головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас. Про це повідомляє Associated Press, передає УНН.

Деталі

За її словами, після переговорів з Ізраїлем було зроблено значні кроки для покращення гуманітарної ситуації в Газі.

Узгоджені заходи будуть впроваджені найближчими днями, додала Каллас. Йдеться, зокрема, про збільшення кількості вантажівок з гуманітарною допомогою та продовольством, відновлення йорданських та єгипетських шляхів допомоги, відновлення постачання палива для гуманітарних установ до операційного рівня, захист гуманітарних працівників, ремонт та сприяння роботам на життєво важливих об'єктах інфраструктури, таких як відновлення електропостачання опріснювальної установки.

Угода, досягнута у четвер, може призвести до відкриття більшої кількості переправ, в’їзду вантажівок з допомогою та їжею до Гази, ремонту життєво важливої ​​інфраструктури та захисту гуманітарних працівників. Ми розраховуємо на те, що Ізраїль виконає всі узгоджені заходи – заявила Каллас.

Ця заява пролунала на тлі того, як прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу готувався залишити Вашингтон після зустрічей з президентом США Дональдом Трампом, очевидно, без остаточних домовленостей щодо тимчасового припинення вогню, за яке виступав Білий дім.

Нетаньяху заявив, що Ізраїль продовжує домагатися угоди про 60-денну паузу в бойових діях та звільнення половини з 50 заручників, що залишаються в Газі, багатьох з яких вважають загиблими.

Як тільки ця угода буде укладена, Ізраїль готовий домовитися про остаточне припинення війни, сказав Нетаньяху. Але лише за умови, що ХАМАС роззброїться та відмовиться від своїх управлінських та військових можливостей у Газі.

Якщо цього можна досягти шляхом переговорів - тим краще. Якщо цього не буде досягнуто шляхом переговорів за 60 днів, ми досягнемо цього іншими способами; використовуючи силу, силу нашої героїчної армії - сказав Нетаньяху у відеозверненні.

Тим не менш, американські чиновники висловили сподівання, що відновлення переговорів на високому рівні - за посередництва Єгипту та Катару, а також за участю посланця Білого дому Стіва Віткоффа - може призвести до прогресу.

Доповнення

Міжнародні гуманітарні групи стверджують, що ізраїльські військові обмеження та постійне насильство ускладнили постачання допомоги в Газу навіть після того, як Ізраїль послабив свою повну блокаду, яка тривала 2,5 місяці, у травні. Експерти попереджають, що територія перебуває під загрозою голоду, оскільки вже 21 місяць триває війна між Ізраїлем і ХАМАС.

З'явилися нові деталі пропозиції припинення вогню в Газі - Associated Press