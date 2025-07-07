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Атака по ТЦК у Кременчуку: речник командування Сухопутних військ повідомив, чи є постраждалі
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З'явилися нові деталі пропозиції припинення вогню в Газі - Associated Press

Київ • УНН

 • 64 перегляди

Ізраїль відправив переговорну групу до Катару для обговорення 60-денного перемир'я в Газі, що передбачає обмін заручниками та тілами загиблих. Президент США Дональд Трамп особисто гарантує дотримання Ізраїлем припинення військових операцій.

З'явилися нові деталі пропозиції припинення вогню в Газі - Associated Press

Нові подробиці пропозиції про перемир'я в Газі з'явилися в неділю, 6 липня, коли Ізраїль відправив переговорну групу до Катару напередодні візиту прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу до Білого дому для переговорів щодо угоди. Про це інформує Associated Press (АР) з посиланням на копію угоди і джерела, передає УНН.

Деталі

У документі викладені плани 60-денного перемир'я, під час якого ХАМАС передасть 10 заручників та 18 тіл загиблих громадян, тоді як ізраїльські війська відійдуть до буферної зони вздовж кордонів Гази з Ізраїлем та Єгиптом.

Також підкреслюється значна кількість допомоги, яка розподілятиметься агентствами ООН та Палестинським Червоним Півмісяцем. У документі не уточнюється, що станеться з американською організацією "Гуманітарний фонд Гази", яка розподіляє продовольчу допомогу з травня 2025 року.

Відповідно до попередніх угод про припинення вогню, палестинські в'язні, що утримуються в ізраїльських в'язницях, будуть звільнені в обмін на заручників, однак їх кількість не узгоджена.

Як пише АР, пропозиція не гарантує остаточного припинення війни – умови, якої вимагає ХАМАС – але передбачає, що переговори про постійне припинення вогню відбудуться протягом 60 днів.

За інформацією видання, протягом цього часу "президент США Дональд Трамп гарантує дотримання Ізраїлем" припинення військових операцій.

У документі вказано, що Трамп "особисто оголосить про угоду про перемир'я".

Особиста гарантія Трампа, схоже, була спробою запевнити ХАМАС, що Ізраїль не відновить односторонньо бойові дії, як це сталося в березні під час попереднього перемир'я, коли переговори про його продовження, здавалося, зайшли в глухий кут

- йдеться у дописі.

Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп може оголосити про припинення вогню в Газі 7 липня, якщо угоду буде досягнуто. Переговори між Ізраїлем та ХАМАС відновилися в Катарі, передбачаючи 60-денне перемир'я та звільнення заручників.

Ізраїльська переговорна група вирушить до Катару для непрямих переговорів з ХАМАС щодо припинення вогню та звільнення заручників. Водночас офіс прем'єр-міністра Ізраїлю заявив, що зміни, які ХАМАС має намір внести до пропозиції, є "неприйнятними для Ізраїлю".  

Ізраїль розбомбив об'єкти хуситів у Ємені07.07.25, 02:24 • 212 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу
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Ізраїль
Організація Об'єднаних Націй
Дональд Трамп
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Беньямін Нетаньягу
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