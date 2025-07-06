Трамп може оголосити про припинення вогню в Газі: коли це станеться

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп може оголосити про припинення вогню в Газі вже у понеділок, 7 липня. Про це інформує видання The National з посиланням на джерела, передає УНН.

У неділю в столиці Катару відновилися непрямі переговори про припинення вогню в секторі Газа та звільнення заручників між Ізраїлем та ХАМАС напередодні візиту прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху до Вашингтона - пише видання.

Зазначається, що це сталося через два дні після того, як ХАМАС "позитивно" відповів на запропоновану угоду. Вона передбачає:

60-денне припинення вогню;

звільнення 10 живих заручників;

повернення останків 18 осіб, які загинули у полоні.

За словами джерел видання, якщо угоду буде досягнуто найближчими годинами, то Трамп оголосить про припинення вогню в понеділок. Імовірно, оголошення американського лідера міститиме заклик до ХАМАС скласти зброю. Лідерів угруповання Трамп може закликати покинути Газу і жити у вигнанні.

Він закличе ХАМАС скласти зброю і звільнити всіх заручників, якщо той хоче постійного припинення вогню - повідомило джерело The National.

Пропозиції містять положення про те, що обговорення питання про закінчення війни і виведення ізраїльських військ із Гази почнеться одразу після набуття чинності перемир'я.

Нагадаємо

Ізраїльська переговорна група вирушить до Катару для непрямих переговорів з ХАМАС щодо припинення вогню та звільнення заручників. Водночас офіс прем'єр-міністра Ізраїлю заявив, що зміни, які ХАМАС має намір внести до пропозиції, є "неприйнятними для Ізраїлю".

Ізраїль заявив про контроль над близько 65% території сектора Гази