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Трамп може оголосити про припинення вогню в Газі: коли це станеться

Київ • УНН

 • 142 перегляди

Президент США Дональд Трамп може оголосити про припинення вогню в Газі 7 липня, якщо угоду буде досягнуто. Переговори між Ізраїлем та ХАМАС відновилися в Катарі, передбачаючи 60-денне перемир'я та звільнення заручників.

Трамп може оголосити про припинення вогню в Газі: коли це станеться

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп може оголосити про припинення вогню в Газі вже у понеділок, 7 липня. Про це інформує видання The National з посиланням на джерела, передає УНН.

У неділю в столиці Катару відновилися непрямі переговори про припинення вогню в секторі Газа та звільнення заручників між Ізраїлем та ХАМАС напередодні візиту прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху до Вашингтона

- пише видання.

Зазначається, що це сталося через два дні після того, як ХАМАС "позитивно" відповів на запропоновану угоду. Вона передбачає:

  • 60-денне припинення вогню;
    • звільнення 10 живих заручників;
      • повернення останків 18 осіб, які загинули у полоні.

        За словами джерел видання, якщо угоду буде досягнуто найближчими годинами, то Трамп оголосить про припинення вогню в понеділок. Імовірно, оголошення американського лідера міститиме заклик до ХАМАС скласти зброю. Лідерів угруповання Трамп може закликати покинути Газу і жити у вигнанні.

        Він закличе ХАМАС скласти зброю і звільнити всіх заручників, якщо той хоче постійного припинення вогню

        - повідомило джерело The National.

        Пропозиції містять положення про те, що обговорення питання про закінчення війни і виведення ізраїльських військ із Гази почнеться одразу після набуття чинності перемир'я.

        Нагадаємо

        Ізраїльська переговорна група вирушить до Катару для непрямих переговорів з ХАМАС щодо припинення вогню та звільнення заручників. Водночас офіс прем'єр-міністра Ізраїлю заявив, що зміни, які ХАМАС має намір внести до пропозиції, є "неприйнятними для Ізраїлю".

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        Віта Зеленецька

        Віта Зеленецька

        Політика
        Ізраїль
        Вашингтон
        Дональд Трамп
        Катар
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