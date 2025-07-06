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Трамп может объявить о прекращении огня в Газе: когда это произойдет

Киев • УНН

 • 122 просмотра

Президент США Дональд Трамп может объявить о прекращении огня в Газе 7 июля, если соглашение будет достигнуто. Переговоры между Израилем и ХАМАС возобновились в Катаре, предусматривая 60-дневное перемирие и освобождение заложников.

Трамп может объявить о прекращении огня в Газе: когда это произойдет

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп может объявить о прекращении огня в Газе уже в понедельник, 7 июля. Об этом информирует издание The National со ссылкой на источники, передает УНН.

В воскресенье в столице Катара возобновились непрямые переговоры о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников между Израилем и ХАМАС накануне визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Вашингтон

- пишет издание.

Отмечается, что это произошло через два дня после того, как ХАМАС "положительно" ответил на предложенное соглашение. Оно предусматривает:

  • 60-дневное прекращение огня;
    • освобождение 10 живых заложников;
      • возвращение останков 18 человек, погибших в плену.

        По словам источников издания, если соглашение будет достигнуто в ближайшие часы, то Трамп объявит о прекращении огня в понедельник. Вероятно, объявление американского лидера будет содержать призыв к ХАМАС сложить оружие. Лидеров группировки Трамп может призвать покинуть Газу и жить в изгнании.

        Он призовет ХАМАС сложить оружие и освободить всех заложников, если тот хочет постоянного прекращения огня

        - сообщил источник The National.

        Предложения содержат положения о том, что обсуждение вопроса об окончании войны и выводе израильских войск из Газы начнется сразу после вступления перемирия в силу.

        Напомним

        Израильская переговорная группа отправится в Катар для непрямых переговоров с ХАМАС относительно прекращения огня и освобождения заложников. В то же время офис премьер-министра Израиля заявил, что изменения, которые ХАМАС намерен внести в предложение, являются "неприемлемыми для Израиля".

        Израиль заявил о контроле над около 65% территории сектора Газа05.07.25, 02:42 • 1774 просмотра

        Вита Зеленецкая

        Вита Зеленецкая

        политика
        Израиль
        Вашингтон
        Дональд Трамп
        Катар
        Биньямин Нетаньяху
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