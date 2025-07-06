Трамп может объявить о прекращении огня в Газе: когда это произойдет

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп может объявить о прекращении огня в Газе уже в понедельник, 7 июля. Об этом информирует издание The National со ссылкой на источники, передает УНН.

В воскресенье в столице Катара возобновились непрямые переговоры о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников между Израилем и ХАМАС накануне визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Вашингтон - пишет издание.

Отмечается, что это произошло через два дня после того, как ХАМАС "положительно" ответил на предложенное соглашение. Оно предусматривает:

60-дневное прекращение огня;

освобождение 10 живых заложников;

возвращение останков 18 человек, погибших в плену.

По словам источников издания, если соглашение будет достигнуто в ближайшие часы, то Трамп объявит о прекращении огня в понедельник. Вероятно, объявление американского лидера будет содержать призыв к ХАМАС сложить оружие. Лидеров группировки Трамп может призвать покинуть Газу и жить в изгнании.

Он призовет ХАМАС сложить оружие и освободить всех заложников, если тот хочет постоянного прекращения огня - сообщил источник The National.

Предложения содержат положения о том, что обсуждение вопроса об окончании войны и выводе израильских войск из Газы начнется сразу после вступления перемирия в силу.

Напомним

Израильская переговорная группа отправится в Катар для непрямых переговоров с ХАМАС относительно прекращения огня и освобождения заложников. В то же время офис премьер-министра Израиля заявил, что изменения, которые ХАМАС намерен внести в предложение, являются "неприемлемыми для Израиля".

Израиль заявил о контроле над около 65% территории сектора Газа