Израиль заявил о контроле над около 65% территории сектора Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в результате усиления военных операций в секторе Газа израильским силам удалось установить контроль над около 65% территории анклава. Об этом информирует издание The Times of Israel, передает УНН.

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Отмечается, что в течение последней недели израильские военные ликвидировали более 100 боевиков ХАМАСа, среди которых был и высокопоставленный командир Хакема аль-Исса.

С начала войны 7 октября 2023 года, после нападения ХАМАСа на Израиль, израильские военно-воздушные силы нанесли удары по более чем 7500 объектам группировки. Среди пораженных целей - туннели, склады оружия и ракетные установки.

По заявлениям израильских военных, операция будет продолжаться до полного достижения поставленных военных целей.

Напомним

Дональд Трамп заявил, что Израиль согласился на 60-дневное прекращение огня, надеясь на завершение войны. Он призвал ХАМАС принять мирное предложение, переданное Катаром и Египтом.

ХАМАС согласился на прекращение огня в Газе, но есть условие