Израиль заявил о контроле над около 65% территории сектора Газа
Киев • УНН
Армия обороны Израиля заявила о контроле над 65% территории сектора Газа. За последнюю неделю ликвидировано более 100 боевиков ХАМАС, включая командира Хакема аль-Исса.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в результате усиления военных операций в секторе Газа израильским силам удалось установить контроль над около 65% территории анклава. Об этом информирует издание The Times of Israel, передает УНН.
Подробности
Отмечается, что в течение последней недели израильские военные ликвидировали более 100 боевиков ХАМАСа, среди которых был и высокопоставленный командир Хакема аль-Исса.
С начала войны 7 октября 2023 года, после нападения ХАМАСа на Израиль, израильские военно-воздушные силы нанесли удары по более чем 7500 объектам группировки. Среди пораженных целей - туннели, склады оружия и ракетные установки.
По заявлениям израильских военных, операция будет продолжаться до полного достижения поставленных военных целей.
Напомним
Дональд Трамп заявил, что Израиль согласился на 60-дневное прекращение огня, надеясь на завершение войны. Он призвал ХАМАС принять мирное предложение, переданное Катаром и Египтом.
ХАМАС согласился на прекращение огня в Газе, но есть условие04.07.25, 23:05 • 770 просмотров