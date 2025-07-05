Ізраїль заявив про контроль над близько 65% території сектора Гази

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що внаслідок посилення військових операцій у секторі Гази ізраїльським силам вдалося встановити контроль над близько 65% території анклаву. Про це інформує видання The Times of Israel, передає УНН.

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Зазначається, що впродовж останнього тижня ізраїльські військові ліквідували понад 100 бойовиків ХАМАСу, серед яких був і високопоставлений командир Хакема аль-Ісса.

З початку війни 7 жовтня 2023 року, після нападу ХАМАСу на Ізраїль, ізраїльські військово-повітряні сили завдали ударів по більш ніж 7500 об’єктах угруповання. Серед уражених цілей - тунелі, склади зброї та ракетні установки.

За заявами ізраїльських військових, операція триватиме до повного досягнення поставлених військових цілей.

Нагадаємо

Дональд Трамп заявив, що Ізраїль погодився на 60-денне припинення вогню, сподіваючись на завершення війни. Він закликав ХАМАС прийняти мирну пропозицію, передану Катаром і Єгиптом.

ХАМАС погодився на припинення вогню в Газі, але є умова