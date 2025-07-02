Трамп заявив, що Ізраїль погодився на 60-денне припинення вогню в Секторі Газа
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив, що Ізраїль погодився на 60-денне припинення вогню, сподіваючись на завершення війни. Він закликав ХАМАС прийняти мирну пропозицію, передану Катаром і Єгиптом.
Ізраїль погодився на припинення вогню у Секторі Газа строком 60 днів. За цей період є шанс домогтися припинення війни на Близькому Сході. Про це заявив президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, інформує УНН з посиланням на його сторінку в соцмережі Truth Social.
Деталі
У своєму дописі глава Білого дому повідомив, що його представники у вівторок, 1 липня, "провели довгу і продуктивну зустріч з ізраїльтянами з приводу ситуації в Секторі Газа".
Ізраїль погодився на необхідні умови для укладення 60-денного припинення вогню, протягом якого ми будемо працювати з усіма сторонами, щоб покласти край війні
Президент також сподівається, що Катар і Єгипет, "які старанно працювали заради миру", передадуть фінальну мирну пропозицію керівникам палестинського угруповання.
"Я сподіваюся, заради блага Близького Сходу, що ХАМАС прийме цю угоду, тому що кращою вона не стане - буде тільки гірше. Дякую за увагу до цього питання!", - підсумував американський лідер.
Нагадаємо
07 жовтня 2023 року центр і південь Ізраїлю з ранку перебувли під сильним ракетним обстрілом на тлі тривалої та широкомасштабної атаки. З сектора Газа випущено понад 2200 ракет.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу у зверненні до ізраїльтян на тлі атаки з сектора Газа на Ізраїль заявив, що країна перебуває "у стані війни".
Єгипет, Туреччина та Саудівська Аравія застерегли від ескалації на тлі несподіваної атаки бойовиків із сектору Газа на Ізраїль 7 жовтня зранку. При цьому радник верховного лідера Ірану привітав палестинських бойовиків.
У січні 2025 року сторони досягли тимчасового перемир'я, яке передбачало обмін заручниками та ув'язненими, а також збільшення обсягів гуманітарної допомоги для Гази. Однак у березні бойові дії поновилися після того, як Ізраїль звинуватив ХАМАС у порушенні умов угоди.
Трамп і Нетаньягу зустрінуться в Білому домі: стали відомі деталі01.07.25, 10:02 • 64587 переглядiв