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Трамп заявив, що Ізраїль погодився на 60-денне припинення вогню в Секторі Газа

Київ • УНН

 • 54 перегляди

Дональд Трамп заявив, що Ізраїль погодився на 60-денне припинення вогню, сподіваючись на завершення війни. Він закликав ХАМАС прийняти мирну пропозицію, передану Катаром і Єгиптом.

Трамп заявив, що Ізраїль погодився на 60-денне припинення вогню в Секторі Газа

Ізраїль погодився на припинення вогню у Секторі Газа строком 60 днів. За цей період є шанс домогтися припинення війни на Близькому Сході. Про це заявив президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, інформує УНН з посиланням на його сторінку в соцмережі Truth Social.

Деталі

У своєму дописі глава Білого дому повідомив, що його представники у вівторок, 1 липня, "провели довгу і продуктивну зустріч з ізраїльтянами з приводу ситуації в Секторі Газа".

Ізраїль погодився на необхідні умови для укладення 60-денного припинення вогню, протягом якого ми будемо працювати з усіма сторонами, щоб покласти край війні

- написав Дональд Трамп.

Президент також сподівається, що Катар і Єгипет, "які старанно працювали заради миру", передадуть фінальну мирну пропозицію керівникам палестинського угруповання.

"Я сподіваюся, заради блага Близького Сходу, що ХАМАС прийме цю угоду, тому що кращою вона не стане - буде тільки гірше. Дякую за увагу до цього питання!", - підсумував американський лідер.

Нагадаємо

07 жовтня 2023 року центр і південь Ізраїлю з ранку перебувли під сильним ракетним обстрілом на тлі тривалої та широкомасштабної атаки. З сектора Газа випущено понад 2200 ракет.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу у зверненні до ізраїльтян на тлі атаки з сектора Газа на Ізраїль заявив, що країна перебуває "у стані війни".

Єгипет, Туреччина та Саудівська Аравія застерегли від ескалації на тлі несподіваної атаки бойовиків із сектору Газа на Ізраїль 7 жовтня зранку. При цьому радник верховного лідера Ірану привітав палестинських бойовиків. 

У січні 2025 року сторони досягли тимчасового перемир'я, яке передбачало обмін заручниками та ув'язненими, а також збільшення обсягів гуманітарної допомоги для Гази. Однак у березні бойові дії поновилися після того, як Ізраїль звинуватив ХАМАС у порушенні умов угоди.  

Трамп і Нетаньягу зустрінуться в Білому домі: стали відомі деталі01.07.25, 10:02 • 64587 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Новини Світу
Ізраїль
Дональд Трамп
Саудівська Аравія
Катар
Беньямін Нетаньягу
Туреччина
Сполучені Штати Америки
Єгипет
Сектор Газа
Іран
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