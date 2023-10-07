Атака ХАМАС на Ізраїль: Єгипет, Туреччина та Саудівська Аравія застерегли від ескалації, в Ірані привітали бойовиків

Деталі

Єгипет попередив про «серйозні наслідки» ескалації напруженості, згідно з заявою міністерства закордонних справ, опублікованою державним інформаційним агентством, пише Al Jazeera.

Він закликав «виявляти максимальну стриманість і не наражати цивільне населення на подальшу небезпеку».

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган також закликав партії «діяти стримано і триматися подалі від імпульсивних кроків, які призведуть до ескалації напруженості», зазначає видання.

Виступаючи на з'їзді своєї правлячої партії в Анкарі, Ердоган окремо закликав проти «будь-яких спроб» завдати шкоди «історичному та релігійному статусу» мечеті Аль-Акса в Східному Єрусалимі.

Саудівська Аравія також закликає зупинити ескалацію. Міністерство закордонних справ Саудівської Аравії зазначило у своїй заяві, що уважно стежить за розвитком подій і закликало негайно зупинити ескалацію.

Саудівське міністерство підкреслило неодноразові попередження про окупацію і повторило заклик до мирного процесу, що заслуговує на довіру.

Своєю чергою, як пише Al Jazeera, радник верховного лідера Ірану Алі Хаменеї привітав палестинських бойовиків із початком найбільшого нападу на Ізраїль за останні роки, про що повідомляє напівофіційний сайт новин ISNA.

"Ми вітаємо палестинських бойовиків", - цитуються слова Рахіма Сафаві.

«Ми підтримуватимемо палестинських бойовиків до звільнення Палестини та Єрусалиму», - зазначив він.

Раніше, як повідомляв CNN, ліванське угруповання "Хезболла" високо оцінило суботній ранковий напад бойовиків ХАМАС на Ізраїль у заяві, опублікованій на телеканалі Al Manar, що підтримується "Хезболлою".

Згідно із заявою, "Хезболла" перебуває у прямому контакті з керівництвом ХАМАС.

Як оцінило видання The Guardian, заява "Хезболли" була "ретельно сформульована" і "передбачає, що вони наразі відмовляються від будь-якої подальшої участі, зменшуючи побоювання, що вони можуть обстріляти Ізраїль через його північний кордон".

Доповнення

7 жовтня рано-вранці велика кількість бойовиків ХАМАС проникла на територію Ізраїлю, як повідомляється, імовірно, узявши під свій контроль кілька громад на півдні Ізраїлю.

Центр і південь Ізраїлю з ранку 7 жовтня перебувають під сильним ракетним обстрілом на тлі тривалої та широкомасштабної атаки. З сектора Газа випущено понад 2200 ракет.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу у зверненні до ізраїльтян на тлі атаки з сектора Газа на Ізраїль заявив, що країна перебуває "у стані війни".

В Ізраїлі загинули щонайменше 22 людей. Ізраїльський 12 канал повідомляє, що в Ізраїлі поранено щонайменше 280 осіб, 30 з них у тяжкому стані. Є повідомлення про те, що в секторі Газа зараз є ізраїльські заручники.

Палестинські ЗМІ повідомляють, що кількість загиблих у Газі досягла чотирьох людей.

Для українців в Ізраїлі випустило рекомендації посольство України.