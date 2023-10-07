Атака ХАМАС на Ізраїль: Єгипет, Туреччина та Саудівська Аравія застерегли від ескалації, в Ірані привітали бойовиків

ukru
29 березня, 17:57 • 177650 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 224592 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 198864 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 235864 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 207150 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 168946 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 169152 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 154079 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 451832 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 173817 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
4 м/с
49 %
746 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

30 березня, 03:28 • 129087 перегляди
Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

30 березня, 04:05 • 129310 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

08:26 • 103095 перегляди
По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

08:40 • 122372 перегляди
Ворожий обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 35

Ворожий обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 35

09:49 • 67412 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 304660 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 451833 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 497060 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 500497 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 405556 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

08:26 • 103095 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 224533 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 150614 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 143416 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 116116 перегляди
Актуальне
Атака ХАМАС на Ізраїль: Єгипет, Туреччина та Саудівська Аравія застерегли від ескалації, в Ірані привітали бойовиків

Атака ХАМАС на Ізраїль: Єгипет, Туреччина та Саудівська Аравія застерегли від ескалації, в Ірані привітали бойовиків

Київ • УНН

 • 5730290 перегляди

КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Єгипет, Туреччина та Саудівська Аравія застерегли від ескалації на тлі несподіваної атаки бойовиків із сектору Газа на Ізраїль 7 жовтня зранку. При цьому радник верховного лідера Ірану привітав палестинських бойовиків. Заяви з'явилися у суботу, пише УНН.

Деталі

Єгипет попередив про «серйозні наслідки» ескалації напруженості, згідно з заявою міністерства закордонних справ, опублікованою державним інформаційним агентством, пише Al Jazeera.

Він закликав «виявляти максимальну стриманість і не наражати цивільне населення на подальшу небезпеку».

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган також закликав партії «діяти стримано і триматися подалі від імпульсивних кроків, які призведуть до ескалації напруженості», зазначає видання.

Виступаючи на з'їзді своєї правлячої партії в Анкарі, Ердоган окремо закликав проти «будь-яких спроб» завдати шкоди «історичному та релігійному статусу» мечеті Аль-Акса в Східному Єрусалимі.

Саудівська Аравія також закликає зупинити ескалацію. Міністерство закордонних справ Саудівської Аравії зазначило у своїй заяві, що уважно стежить за розвитком подій і закликало негайно зупинити ескалацію.

Саудівське міністерство підкреслило неодноразові попередження про окупацію і повторило заклик до мирного процесу, що заслуговує на довіру.

Своєю чергою, як пише Al Jazeera, радник верховного лідера Ірану Алі Хаменеї привітав палестинських бойовиків із початком найбільшого нападу на Ізраїль за останні роки, про що повідомляє напівофіційний сайт новин ISNA.

"Ми вітаємо палестинських бойовиків", - цитуються слова Рахіма Сафаві.

«Ми підтримуватимемо палестинських бойовиків до звільнення Палестини та Єрусалиму», - зазначив він.

Раніше, як повідомляв CNN, ліванське угруповання "Хезболла" високо оцінило суботній ранковий напад бойовиків ХАМАС на Ізраїль у заяві, опублікованій на телеканалі Al Manar, що підтримується "Хезболлою".

Згідно із заявою, "Хезболла" перебуває у прямому контакті з керівництвом ХАМАС.

Як оцінило видання The Guardian, заява "Хезболли" була "ретельно сформульована" і "передбачає, що вони наразі відмовляються від будь-якої подальшої участі, зменшуючи побоювання, що вони можуть обстріляти Ізраїль через його північний кордон".

Доповнення

7 жовтня рано-вранці велика кількість бойовиків ХАМАС проникла на територію Ізраїлю, як повідомляється, імовірно, узявши під свій контроль кілька громад на півдні Ізраїлю.

Центр і південь Ізраїлю з ранку 7 жовтня перебувають під сильним ракетним обстрілом на тлі тривалої та широкомасштабної атаки. З сектора Газа випущено понад 2200 ракет.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу у зверненні до ізраїльтян на тлі атаки з сектора Газа на Ізраїль заявив, що країна перебуває "у стані війни".

В Ізраїлі загинули щонайменше 22 людей. Ізраїльський 12 канал повідомляє, що в Ізраїлі поранено щонайменше 280 осіб, 30 з них у тяжкому стані. Є повідомлення про те, що в секторі Газа зараз є ізраїльські заручники.

Палестинські ЗМІ повідомляють, що кількість загиблих у Газі досягла чотирьох людей.

Для українців в Ізраїлі випустило рекомендації посольство України.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,064.80
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,832.90