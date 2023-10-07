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Атака ХАМАС на Израиль: Египет, Турция и Саудовская Аравия предостерегли от эскалации, в Иране поздравили боевиков

Атака ХАМАС на Израиль: Египет, Турция и Саудовская Аравия предостерегли от эскалации, в Иране поздравили боевиков

Киев • УНН

 • 5730286 просмотра

КИЕВ. 7 октября. УНН. Египет, Турция и Саудовская Аравия предостерегли от эскалации на фоне неожиданной атаки боевиков из сектора Газа на Израиль 7 октября утром. При этом советник верховного лидера Ирана поздравил палестинских боевиков. Заявления появились в субботу, пишет УНН.

Детали

Египет предупредил о «серьезных последствиях» эскалации напряженности, согласно заявлению Министерства иностранных дел, опубликованному государственным информационным агентством, пишет Al Jazeera.

Он призвал «проявлять максимальную сдержанность и не подвергать гражданское население дальнейшей опасности».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также призвал партии «действовать сдержанно и держаться подальше от импульсивных шагов, которые приведут к эскалации напряженности», отмечает издание.

Выступая на съезде своей правящей партии в Анкаре, Эрдоган отдельно призвал против «любых попыток» нанести ущерб «историческому и религиозному статусу» мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме.

Саудовская Аравия также призывает остановить эскалацию. Министерство иностранных дел Саудовской Аравии отметило в своем заявлении, что внимательно следит за развитием событий и призвало немедленно остановить эскалацию.

Министерство Саудовской Аравии подчеркнуло неоднократные предупреждения об оккупации и повторило призыв к мирному процессу, заслуживающему доверия.

В свою очередь, как пишет Al Jazeera, советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи поздравил палестинских боевиков с началом крупнейшей атаки на Израиль за последние годы, о чем сообщает полуофициальный новостной сайт ISNA.

"Мы приветствуем палестинских боевиков", - цитируются слова Рахима Сафави.

«Мы будем поддерживать палестинских боевиков до освобождения Палестины и Иерусалима», - отметил он.

Ранее, как сообщал CNN, ливанская группировка "Хезболла" высоко оценила субботнее утреннее нападение боевиков ХАМАС на Израиль в заявлении, опубликованном на телеканале Al Manar, поддерживаемом "Хезболлой".

Согласно заявлению, "Хезболла" находится в прямом контакте с руководством ХАМАС.

Как оценило издание The Guardian, заявление "Хезболлы" было "тщательно сформулировано" и "предполагает, что они в настоящее время отказываются от какого-либо дальнейшего участия, уменьшая опасения, что они могут обстрелять Израиль через его северную границу".

Дополнение

7 октября рано утром большое количество боевиков ХАМАС проникло на территорию Израиля, как сообщается, предположительно, взяв под свой контроль несколько общин на юге Израиля.

Центр и юг Израиля с утра 7 октября находятся под сильным ракетным обстрелом на фоне длительной и широкомасштабной атаки. Из сектора Газа выпущено более 2200 ракет.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в обращении к израильтянам на фоне атаки из сектора Газа на Израиль заявил, что страна находится "в состоянии войны".

В Израиле погибли по меньшей мере 22 человека. Израильский 12 канал сообщает, что в Израиле ранены по меньшей мере 280 человек, 30 из них в тяжелом состоянии. Есть сообщения о том, что в секторе Газа сейчас есть израильские заложники.

Палестинские СМИ сообщают, что число погибших в Газе достигло четырех человек.

Для украинцев в Израиле выпустило рекомендации посольство Украины.

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