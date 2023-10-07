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Для українців в Ізраїлі випустило рекомендації посольство України

Для українців в Ізраїлі випустило рекомендації посольство України

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Посольство України випустило рекомендації для українців в Ізраїлі на тлі атаки з сектору Газа на країну, пише УНН.

Деталі

"У зв’язку з масованими ракетно-мінометними обстрілами Ізраїлю громадянам України рекомендується зберігати пильність і уважно відслідковувати повідомленням місцевих компетентних органів Ізраїлю для підвищення рівня обізнаності щодо власної безпеки", - ідеться у рекомендаціях.

У випадку обстрілів, як вказано, може бути активована сирена попередження. "Посольство закликає громадян України уважно ставитись до всіх таких попереджень та дотримуватись інструкцій місцевої влади", - вказали у диппредставництві.

"У разі перебування у населених пунктах країни, які знаходяться у безпосередній близькості від сектору Газа під час включення сигналу повітряної тривоги рекомендується невідкладно скористатися бомбосховищами", - сказано у рекомендаціяхю

Для отримання додаткової інформації радять слідкувати за сайтом командування внутрішнього фронту армії оборони Ізраїлю.

"У разі потрапляння у надзвичайні ситуації громадянам України необхідно звертатися до посольства України в Державі Ізраїль за телефоном екстреного зв’язку: +972-546-676-782; української дипустанови в місті Рамалла за телефоном: +972-59-823-93-99", - ідеться у рекомендаціях.

Доповнення

Центр і південь Ізраїлю уже понад 3,5 години перебувають під сильним ракетним обстрілом на тлі тривалої та широкомасштабної атаки. З сектора Газа випущено понад 2200 ракет.

Вважається, що щонайменше 6 людей загинули і близько 200 отримали поранення.

Окрім того, десятки терористів проникли в низку міст на півдні країни. 

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