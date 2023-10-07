Для украинцев в Израиле выпустило рекомендации посольство Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. Посольство Украины выпустило рекомендации для украинцев в Израиле на фоне атаки из сектора Газа на страну, пишет УНН.
Детали
"В связи с массированными ракетно-минометными обстрелами Израиля гражданам Украины рекомендуется сохранять бдительность и внимательно отслеживать сообщением местных компетентных органов Израиля для повышения уровня осведомленности о собственной безопасности", - говорится в рекомендациях.
В случае обстрелов, как указано, может быть активирована сирена предупреждения. "Посольство призывает граждан Украины внимательно относиться ко всем таким предупреждениям и следовать инструкциям местных властей", - указали в диппредставительстве.
"В случае пребывания в населенных пунктах страны, которые находятся в непосредственной близости от сектора Газа во время включения сигнала воздушной тревоги рекомендуется безотлагательно воспользоваться бомбоубежищами", - сказано в рекомендациях.
Для получения дополнительной информации рекомендуется следить за сайтом командования внутреннего фронта Армии обороны Израиля.
"В случае попадания в чрезвычайные ситуации гражданам Украины необходимо обращаться в посольство Украины в Государстве Израиль по телефону экстренной связи: +972-546-676-782; украинского дипучреждения в городе Рамалла по телефону: +972-59-823-93-99", - говорится в рекомендациях.
Дополнение
Центр и юг Израиля уже более 3,5 часов находятся под сильным ракетным обстрелом на фоне длительной и широкомасштабной атаки. Из сектора Газа выпущено более 2200 ракет.
Считается, что по меньшей мере 6 человек погибли и около 200 получили ранения.
Кроме того, десятки террористов проникли в ряд городов на юге страны.