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Для украинцев в Израиле выпустило рекомендации посольство Украины

Киев • УНН

 • 1200462 просмотра

КИЕВ. 7 октября. УНН. Посольство Украины выпустило рекомендации для украинцев в Израиле на фоне атаки из сектора Газа на страну, пишет УНН.

Детали

"В связи с массированными ракетно-минометными обстрелами Израиля гражданам Украины рекомендуется сохранять бдительность и внимательно отслеживать сообщением местных компетентных органов Израиля для повышения уровня осведомленности о собственной безопасности", - говорится в рекомендациях.

В случае обстрелов, как указано, может быть активирована сирена предупреждения. "Посольство призывает граждан Украины внимательно относиться ко всем таким предупреждениям и следовать инструкциям местных властей", - указали в диппредставительстве.

"В случае пребывания в населенных пунктах страны, которые находятся в непосредственной близости от сектора Газа во время включения сигнала воздушной тревоги рекомендуется безотлагательно воспользоваться бомбоубежищами", - сказано в рекомендациях.

Для получения дополнительной информации рекомендуется следить за сайтом командования внутреннего фронта Армии обороны Израиля.

"В случае попадания в чрезвычайные ситуации гражданам Украины необходимо обращаться в посольство Украины в Государстве Израиль по телефону экстренной связи: +972-546-676-782; украинского дипучреждения в городе Рамалла по телефону: +972-59-823-93-99", - говорится в рекомендациях.

Дополнение

Центр и юг Израиля уже более 3,5 часов находятся под сильным ракетным обстрелом на фоне длительной и широкомасштабной атаки. Из сектора Газа выпущено более 2200 ракет.

Считается, что по меньшей мере 6 человек погибли и около 200 получили ранения.

Кроме того, десятки террористов проникли в ряд городов на юге страны. 

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