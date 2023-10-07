З сектора Газа випущено понад 2200 ракет - ЗС Ізраїлю
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Речник Збройних сил Ізраїлю контр-адмірал Даніель Хагарі повідомив журналістам, що з 6:30 ранку за місцевим часом по Ізраїлю з сектору Газа було випущено понад 2200 ракет, пише УНН з посиланням на The Times of Israel.
Деталі
Хагарі повідомив, що групи ХАМАСу проникли з землі, моря та повітря.
Військові розраховують призвати десятки тисяч солдатів.
Як вказано, є щонайменше сім місць боїв між групами ХАМАС і військами ЦАХАЛ: принаймні в 7 містах на півдні Ізраїлю все ще тривають перестрілки з ХАМАС - у містах Кфар-Аза, Сдерот, Суфа, Нахаль-Оз, Маген, Беері та на військовій базі Реїм та навколо них.
Армія оборони Ізраїлю повідомляє, що десятки винищувачів завдають ударів по об'єктах, що належать угрупуванню ХАМАС у секторі Газа. ЦАХАЛ обіцяє невдовзі надати додаткову інформацію.
Доповнення
Під час нападу ХАМАС що базується в секторі Газа, загинули щонайменше 6 осіб і понад сотня поранені.