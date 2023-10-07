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Из сектора Газа выпущено более 2200 ракет - ВС Израиля

Из сектора Газа выпущено более 2200 ракет - ВС Израиля

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 октября. УНН. Спикер Вооруженных сил Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари сообщил журналистам, что с 6:30 утра по местному времени по Израилю из сектора Газа было выпущено более 2200 ракет, пишет УНН со ссылкой на The Times of Israel.

Детали

Хагари сообщил, что группы ХАМАСа проникли с земли, моря и воздуха.

Военные рассчитывают призвать десятки тысяч солдат.

Как указано, есть по крайней мере семь мест боев между группами ХАМАС и войсками ЦАХАЛа: по крайней мере, в 7 городах на юге Израиля все еще продолжаются перестрелки с ХАМАС - в городах Кфар-Аза, Сдерот, Суфа, Нахаль-Оз, Маген, Беэри и на военной базе Реим и вокруг них.

Армия обороны Израиля сообщает, что десятки истребителей наносят удары по объектам, принадлежащим группировке ХАМАС в секторе Газа. ЦАХАЛ обещает вскоре предоставить дополнительную информацию.

Дополнение

В результате нападения ХАМАС. базирующийся в секторе Газа, по меньшей мере 6 человек погибли и более сотни получили ранения.

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