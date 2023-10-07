"Ми у стані війни": Нетаньягу зробив заяву на тлі атаки на Ізраїль
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу у зверненні до ізраїльтян на тлі атаки з сектора Газа на Ізраїль заявив, що країна перебуває "у стані війни", пише УНН.
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"Ми у стані війни", - написав Нетаньягу у підписі до відеозвернення у соцмережі X.
"Ми перебуваємо у стані війни, і ми переможемо", - заявив премєр-міністр Ізраїлю, якого цитують західні ЗМІ.
"Противник заплатить ціну, якої ніколи не знав", - сказав він, зазначивши, що ухвалив рішення про великий призов резервів.
Ізраїльський лідер також попросив громадян дотримуватися інструкцій з безпеки.
Доповнення
Центр і південь Ізраїлю уже понад 3,5 години перебувають під сильним ракетним обстрілом на тлі тривалої та широкомасштабної атаки. З сектора Газа випущено понад 2200 ракет.
Вважається, що щонайменше 6 людей загинули і близько 200 отримали поранення.
Окрім того, десятки терористів проникли в низку міст на півдні країни.
Для українців в Ізраїлі випустило рекомендації посольство України.
אנחנו במלחמה. pic.twitter.com/XNM3l7fEQH— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) October 7, 2023