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"Мы в состоянии войны": Нетаньяху сделал заявление на фоне атаки на Израиль

"Мы в состоянии войны": Нетаньяху сделал заявление на фоне атаки на Израиль

Киев • УНН

 • 741963 просмотра

КИЕВ. 7 октября. УНН. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к израильтянам на фоне атаки из сектора Газа на Израиль заявил, что страна находится "в состоянии войны", пишет УНН.

Цитата

"Мы в состоянии войны", - написал Нетаньяху в подписи к видеообращению в соцсети X.

"Мы находимся в состоянии войны, и мы одержим победу", - сказал премьер-министр Израиля, которого цитируют западные СМИ.

"Противник заплатит цену, которой никогда не знал", - сказал он, отметив, что принял решение о большом призыве резервов.

Израильский лидер также попросил граждан следовать инструкциям по безопасности.

Дополнение

Центр и юг Израиля уже более 3,5 часов находятся под сильным ракетным обстрелом на фоне длительной и широкомасштабной атаки. Из сектора Газа выпущено более 2200 ракет.

Считается, что по меньшей мере 6 человек погибли и около 200 получили ранения.

Кроме того, десятки террористов проникли в ряд городов на юге страны.

Для украинцев в Израиле выпустило рекомендации посольство Украины.

אנחנו במלחמה. pic.twitter.com/XNM3l7fEQH

— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) October 7, 2023

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