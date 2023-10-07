"Мы в состоянии войны": Нетаньяху сделал заявление на фоне атаки на Израиль
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к израильтянам на фоне атаки из сектора Газа на Израиль заявил, что страна находится "в состоянии войны", пишет УНН.
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"Мы в состоянии войны", - написал Нетаньяху в подписи к видеообращению в соцсети X.
"Мы находимся в состоянии войны, и мы одержим победу", - сказал премьер-министр Израиля, которого цитируют западные СМИ.
"Противник заплатит цену, которой никогда не знал", - сказал он, отметив, что принял решение о большом призыве резервов.
Израильский лидер также попросил граждан следовать инструкциям по безопасности.
Дополнение
Центр и юг Израиля уже более 3,5 часов находятся под сильным ракетным обстрелом на фоне длительной и широкомасштабной атаки. Из сектора Газа выпущено более 2200 ракет.
Считается, что по меньшей мере 6 человек погибли и около 200 получили ранения.
Кроме того, десятки террористов проникли в ряд городов на юге страны.
Для украинцев в Израиле выпустило рекомендации посольство Украины.
אנחנו במלחמה. pic.twitter.com/XNM3l7fEQH— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) October 7, 2023