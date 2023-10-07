Атака ХАМАС на Ізраїль: у мережі з'явилися кадри захоплення бойовиками солдатів ЦАХАЛу

ukru
29 березня, 17:57 • 177597 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 224518 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 198810 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 235809 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 207097 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 168924 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 169138 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 154075 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 451791 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 173817 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
4 м/с
49 %
746 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

30 березня, 03:28 • 129087 перегляди
Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

30 березня, 04:05 • 129310 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

08:26 • 103095 перегляди
По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

08:40 • 122372 перегляди
Ворожий обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 35

Ворожий обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 35

09:49 • 67412 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 304617 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 451791 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 497019 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 500461 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 405522 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

08:26 • 103095 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 224533 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 150614 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 143416 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 116116 перегляди
Актуальне
Атака ХАМАС на Ізраїль: у мережі з'явилися кадри захоплення бойовиками солдатів ЦАХАЛу

Атака ХАМАС на Ізраїль: у мережі з'явилися кадри захоплення бойовиками солдатів ЦАХАЛу

Київ • УНН

 • 1508516 перегляди

КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Відео з насильством по всьому Ізраїлю почали поширюватися в інтернеті, даючи світові уявлення про хаос на місцях, повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі

Сьогодні рано-вранці велика кількість бойовиків ХАМАС проникла на територію Ізраїлю, імовірно, узявши під свій контроль кілька громад на півдні Ізраїлю, зазначає The Guardian. Бої все ще продовжуються в районах півдня Ізраїлю.

ХАМАС оприлюднив кадри проникнення членів угруповання в Ізраїль з Гази. На знімках видно, як бойовики атакують пост ізраїльської армії на кордоні з Газою, зазначає The Times of Israel.

Hamas publishes images showing the infiltration of terrorists into Israel and an IDF post on the Gaza border. pic.twitter.com/dP7F56pIkk

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 7, 2023

Footage of a Hamas bulldozer taking down the border fence between Israel and the Gaza strip pic.twitter.com/xS0nCA8a5H

— Gianluca Pacchiani (@GLucaPacchiani) October 7, 2023

Згодом ХАМАС оприлюднив кадри, як бойовики проламують ворота ізраїльської громади біля кордону з Газою. На кадрах видно, як бойовики підривають заряд біля воріт, вказує The Times of Israel.

Hamas terrorists blowing up the entrance gate of an Israeli community near Gaza pic.twitter.com/0FSx6Y3XsL

— Gianluca Pacchiani (@GLucaPacchiani) October 7, 2023

Даніель Хагарі, представник ізраїльських ЗС, визнав, що цілком можливо, що ізраїльські сили ще мають повернути контроль над кожним населеним пунктом, на який напав ХАМАС.

Виступаючи на 12-му ізраїльському каналі, представник сказав, що на нас чекають «важкі години», додавши, що ЦАХАЛ посилює свої удари в секторі Газа.

Як пише The Times of Israel, тим часом ХАМАС опублікував кадри захоплення терористами солдатів ЦАХАЛу. На кадрах ХАМАС видно, як його члени захоплюють ізраїльських солдатів під час нападу на військову базу на кордоні з сектором Газа сьогодні вранці. 

ХАМАС заявив, що захопив ізраїльських солдатів біля кордону з Газою під час несподіваної атаки в суботу вранці. На відео, опублікованому угрупованням бойовиків, видно щонайменше трьох чоловіків у цивільному, яких тримають під прицілом. ХАМАС заявив, що ці чоловіки були ізраїльськими солдатами, зазначає CNN.

Армія оборони Ізраїлю заявила, що не має коментарів, і CNN вказало, що не може підтвердити заяву ХАМАС.

Ролики, геолоковані CNN, показують також, як бойовики стріляють у мирних жителів у південному ізраїльському місті Сдерот, зазначає американський телеканал.

На відео, опублікованому агентством Reuters, як вказується, видно, як палестинські бойовики витягують із танка, як видається, ізраїльського солдата. Невідомо, у якому стані перебуває солдат, але танк, судячи з усього, стоїть біля паркану, що відокремлює сектор Газа від Ізраїлю. Це танк «Меркава», бойовий танк, який використовується Армією оборони Ізраїлю, зазначає CNN.

Інші ролики, поширені в Інтернеті, нібито показують ізраїльських цивільних, взятих у заручники терористичною групою. ЦАХАЛ поки не коментує, пише The Times of Israel.

На неперевірених кадрах із сектору Газа нібито показано членів угруповання ХАМАС із тілом солдата ЦАХАЛу, вивезеного з Ізраїлю під час нападу сьогодні вранці. На відео видно, як тіло виймають із вантажівки, а довкола нього натовп, вказує The Times of Israel.

Тим часом в Ізраїлі останні кілька годин ревуть сирени - вони продовжують звучати навіть на півночі, аж до Тель-Авіва та Єрусалима, зазначає CNN.

Жителі міст поблизу сектора Газа благають про допомогу, відбиваючись від терористів, пише The Times of Israel.

Як повідомляє CNN, ліванське угруповання "Хезболла" високо оцінило суботню ранкову атаку бойовиків ХАМАС на Ізраїль у заяві, опублікованій на телеканалі "Аль-Манар", що підтримується "Хезболлою".

Згідно із заявою, "Хезболла" перебуває у прямому контакті з керівництвом ХАМАС.

Доповнення

Центр і південь Ізраїлю з ранку 7 жовтня перебувають під сильним ракетним обстрілом на тлі тривалої та широкомасштабної атаки. З сектора Газа випущено понад 2200 ракет.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу у зверненні до ізраїльтян на тлі атаки з сектора Газа на Ізраїль заявив, що країна перебуває "у стані війни".

В Ізраїлі загинули щонайменше 22 людей. Ізраїльський 12 канал повідомляє, що в Ізраїлі поранено щонайменше 280 осіб, 30 з них у тяжкому стані.

Палестинські ЗМІ повідомляють, що кількість загиблих у Газі досягла чотирьох людей.

Окрім того, десятки терористів проникли в низку міст на півдні країни. Є повідомлення про те, що в секторі Газа зараз є ізраїльські заручники.

Для українців в Ізраїлі випустило рекомендації посольство України.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,064.80
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,832.90