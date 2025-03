Атака ХАМАС на Ізраїль: у мережі з'явилися кадри захоплення бойовиками солдатів ЦАХАЛу

Деталі

Сьогодні рано-вранці велика кількість бойовиків ХАМАС проникла на територію Ізраїлю, імовірно, узявши під свій контроль кілька громад на півдні Ізраїлю, зазначає The Guardian. Бої все ще продовжуються в районах півдня Ізраїлю.

ХАМАС оприлюднив кадри проникнення членів угруповання в Ізраїль з Гази. На знімках видно, як бойовики атакують пост ізраїльської армії на кордоні з Газою, зазначає The Times of Israel.

Hamas publishes images showing the infiltration of terrorists into Israel and an IDF post on the Gaza border. pic.twitter.com/dP7F56pIkk

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 7, 2023

Footage of a Hamas bulldozer taking down the border fence between Israel and the Gaza strip pic.twitter.com/xS0nCA8a5H

— Gianluca Pacchiani (@GLucaPacchiani) October 7, 2023

Згодом ХАМАС оприлюднив кадри, як бойовики проламують ворота ізраїльської громади біля кордону з Газою. На кадрах видно, як бойовики підривають заряд біля воріт, вказує The Times of Israel.

Hamas terrorists blowing up the entrance gate of an Israeli community near Gaza pic.twitter.com/0FSx6Y3XsL

— Gianluca Pacchiani (@GLucaPacchiani) October 7, 2023

Даніель Хагарі, представник ізраїльських ЗС, визнав, що цілком можливо, що ізраїльські сили ще мають повернути контроль над кожним населеним пунктом, на який напав ХАМАС.

Виступаючи на 12-му ізраїльському каналі, представник сказав, що на нас чекають «важкі години», додавши, що ЦАХАЛ посилює свої удари в секторі Газа.

Як пише The Times of Israel, тим часом ХАМАС опублікував кадри захоплення терористами солдатів ЦАХАЛу. На кадрах ХАМАС видно, як його члени захоплюють ізраїльських солдатів під час нападу на військову базу на кордоні з сектором Газа сьогодні вранці.

ХАМАС заявив, що захопив ізраїльських солдатів біля кордону з Газою під час несподіваної атаки в суботу вранці. На відео, опублікованому угрупованням бойовиків, видно щонайменше трьох чоловіків у цивільному, яких тримають під прицілом. ХАМАС заявив, що ці чоловіки були ізраїльськими солдатами, зазначає CNN.

Армія оборони Ізраїлю заявила, що не має коментарів, і CNN вказало, що не може підтвердити заяву ХАМАС.

Ролики, геолоковані CNN, показують також, як бойовики стріляють у мирних жителів у південному ізраїльському місті Сдерот, зазначає американський телеканал.

На відео, опублікованому агентством Reuters, як вказується, видно, як палестинські бойовики витягують із танка, як видається, ізраїльського солдата. Невідомо, у якому стані перебуває солдат, але танк, судячи з усього, стоїть біля паркану, що відокремлює сектор Газа від Ізраїлю. Це танк «Меркава», бойовий танк, який використовується Армією оборони Ізраїлю, зазначає CNN.

Інші ролики, поширені в Інтернеті, нібито показують ізраїльських цивільних, взятих у заручники терористичною групою. ЦАХАЛ поки не коментує, пише The Times of Israel.

На неперевірених кадрах із сектору Газа нібито показано членів угруповання ХАМАС із тілом солдата ЦАХАЛу, вивезеного з Ізраїлю під час нападу сьогодні вранці. На відео видно, як тіло виймають із вантажівки, а довкола нього натовп, вказує The Times of Israel.

Тим часом в Ізраїлі останні кілька годин ревуть сирени - вони продовжують звучати навіть на півночі, аж до Тель-Авіва та Єрусалима, зазначає CNN.

Жителі міст поблизу сектора Газа благають про допомогу, відбиваючись від терористів, пише The Times of Israel.

Як повідомляє CNN, ліванське угруповання "Хезболла" високо оцінило суботню ранкову атаку бойовиків ХАМАС на Ізраїль у заяві, опублікованій на телеканалі "Аль-Манар", що підтримується "Хезболлою".

Згідно із заявою, "Хезболла" перебуває у прямому контакті з керівництвом ХАМАС.

Доповнення

Центр і південь Ізраїлю з ранку 7 жовтня перебувають під сильним ракетним обстрілом на тлі тривалої та широкомасштабної атаки. З сектора Газа випущено понад 2200 ракет.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу у зверненні до ізраїльтян на тлі атаки з сектора Газа на Ізраїль заявив, що країна перебуває "у стані війни".

В Ізраїлі загинули щонайменше 22 людей. Ізраїльський 12 канал повідомляє, що в Ізраїлі поранено щонайменше 280 осіб, 30 з них у тяжкому стані.

Палестинські ЗМІ повідомляють, що кількість загиблих у Газі досягла чотирьох людей.

Окрім того, десятки терористів проникли в низку міст на півдні країни. Є повідомлення про те, що в секторі Газа зараз є ізраїльські заручники.

Для українців в Ізраїлі випустило рекомендації посольство України.