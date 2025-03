Атака ХАМАС на Израиль: в сети появились кадры захвата боевиками солдат ЦАХАЛа

Детали

Сегодня рано утром большое количество боевиков ХАМАС проникло на территорию Израиля, предположительно, взяв под свой контроль несколько общин на юге Израиля, отмечает The Guardian. Бои все еще продолжаются в районах юга Израиля.

ХАМАС обнародовал кадры проникновения членов группировки в Израиль из Газы. На снимках видно, как боевики атакуют пост израильской армии на границе с Газой, отмечает The Times of Israel.

Hamas publishes images showing the infiltration of terrorists into Israel and an IDF post on the Gaza border. pic.twitter.com/dP7F56pIkk

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 7, 2023

Footage of a Hamas bulldozer taking down the border fence between Israel and the Gaza strip pic.twitter.com/xS0nCA8a5H

— Gianluca Pacchiani (@GLucaPacchiani) October 7, 2023

Позже ХАМАС опубликовал кадры, на которых боевики разбивают ворота израильской общины недалеко от границы с Газой. На кадрах видно, как боевики взрывают заряд у ворот, указывает The Times of Israel.

Hamas terrorists blowing up the entrance gate of an Israeli community near Gaza pic.twitter.com/0FSx6Y3XsL

— Gianluca Pacchiani (@GLucaPacchiani) October 7, 2023

Даниэль Хагари, представитель израильских ВС, признал, что вполне возможно, что израильским силам еще предстоит вернуть контроль над каждым населенным пунктом, на который напал ХАМАС.

Выступая на 12-м израильском канале, представитель сказал, что нас ждут «тяжелые часы», добавив, что ЦАХАЛ усиливает свои удары в секторе Газа.

Как пишет The Times of Israel, тем временем ХАМАС опубликовал кадры захвата террористами солдат ЦАХАЛа. На кадрах ХАМАС видно, как его члены захватывают израильских солдат во время нападения на военную базу на границе с сектором Газа сегодня утром.

ХАМАС заявил, что захватил израильских солдат у границы с Газой во время внезапной атаки в субботу утром. На видео, опубликованном группировкой боевиков, видно по меньшей мере трех мужчин в штатском, которых держат под прицелом. ХАМАС заявил, что эти люди были израильскими солдатами, отмечает CNN.

Армия обороны Израиля заявила, что у нее нет комментариев, и CNN указала, что не может подтвердить заявление ХАМАС.

Ролики, геолоцированные CNN, показывают также, как боевики стреляют в мирных жителей в южном израильском городе Сдерот, отмечает американский телеканал.

Видео, опубликованное агентством Reuters, показывает, как палестинские боевики вытаскивают из танка израильского солдата. Неизвестно, в каком состоянии находится солдат, но танк, судя по всему, стоит у забора, отделяющего сектор Газа от Израиля. Это танк «Меркава», боевой танк, используемый Армией обороны Израиля, отмечает CNN.

Другие ролики, распространенные в Интернете, якобы показывают израильских мирных жителей, взятых в заложники террористической группой. ЦАХАЛ пока не комментирует, пишет The Times of Israel.

На непроверенных кадрах из сектора Газа якобы показаны члены группировки ХАМАС с телом солдата ЦАХАЛа, вывезенного из Израиля во время нападения сегодня утром. На видео видно, как тело вынимают из грузовика, а вокруг него толпа, указывает The Times of Israel.

Между тем в Израиле последние несколько часов ревут сирены - они продолжают звучать даже на севере, вплоть до Тель-Авива и Иерусалима, отмечает CNN.

Жители городов вблизи сектора Газа умоляют о помощи, отбиваясь от террористов, пишет The Times of Israel.

Как сообщает CNN, ливанская группировка "Хезболла" высоко оценила субботнюю утреннюю атаку боевиков ХАМАС на Израиль в заявлении, опубликованном на телеканале "Аль-Манар", поддерживаемом "Хезболлой".

Согласно заявлению, "Хезболла" находится в прямом контакте с руководством ХАМАС.

Дополнение

Центр и юг Израиля с утра 7 октября находятся под сильным ракетным обстрелом на фоне длительной и широкомасштабной атаки. Из сектора Газа выпущено более 2200 ракет.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в обращении к израильтянам на фоне атаки из сектора Газа на Израиль заявил, что страна находится "в состоянии войны".

В Израиле погибли по меньшей мере 22 человека. Израильский 12 канал сообщает, что в Израиле ранены по меньшей мере 280 человек, 30 из них в тяжелом состоянии.

Палестинские СМИ сообщают, что число погибших в Газе достигло четырех человек.

Кроме того, десятки террористов проникли в ряд городов на юге страны. Есть сообщения о том, что в секторе Газа сейчас есть израильские заложники.

Для украинцев в Израиле выпустило рекомендации посольство Украины.