ukenru
Эксклюзив
Конфликт интересов и убытки: адвокат рассказал, как АРМА управляет арестованными активами
16:33 • 16990 просмотра

Конфликт интересов и убытки: адвокат рассказал, как АРМА управляет арестованными активами

Завтра украинцев снова ждут отключения света: когда и сколько очередей будут выключать
16:19 • 28530 просмотра

Завтра украинцев снова ждут отключения света: когда и сколько очередей будут выключать

S.T.A.L.K.E.R. 2 выходит сегодня: что известно о выпуске самой ожидаемой игры
13:30 • 100669 просмотра

S.T.A.L.K.E.R. 2 выходит сегодня: что известно о выпуске самой ожидаемой игры

Эксклюзив
Справедливость или безнаказанность: дело главного юриста Нацбанка демонстрирует отсутствие репутационных стандартов
 • 109382 просмотра

Справедливость или безнаказанность: дело главного юриста Нацбанка демонстрирует отсутствие репутационных стандартов

Эксклюзив
Действия АРМА по поиску управляющего для ТРЦ "Гулливер" бьют по интересам государственных банков и налогоплательщиков - нардеп Янченко
 • 102852 просмотра

Действия АРМА по поиску управляющего для ТРЦ "Гулливер" бьют по интересам государственных банков и налогоплательщиков - нардеп Янченко

Эксклюзив
Как борьба изменила Украину: полномасштабная война глазами защитников
 • 125310 просмотра

Как борьба изменила Украину: полномасштабная война глазами защитников

Украина против Албании: все, что надо знать о решающем матче Лиги наций
 • 151221 просмотра

Украина против Албании: все, что надо знать о решающем матче Лиги наций

Рада приняла госбюджет-2025: основные показатели
 • 125580 просмотра

Рада приняла госбюджет-2025: основные показатели

Эксклюзив
россия во второй раз применила против Украины ракету "Циркон" - КНИИСЭ
 • 135968 просмотра

россия во второй раз применила против Украины ракету "Циркон" - КНИИСЭ

Эксклюзив
«Количество паркомест для людей с инвалидностью увеличится": Шуляк рассказала, когда ожидать изменения
 • 137842 просмотра

«Количество паркомест для людей с инвалидностью увеличится": Шуляк рассказала, когда ожидать изменения

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Режиссер «Wicked: Чародейка» объяснил цель разделения мюзикла на 2 части

Режиссер «Wicked: Чародейка» объяснил цель разделения мюзикла на 2 части

 • 105394 просмотра
Словарь Cambridge Dictionary объявил слово года

Словарь Cambridge Dictionary объявил слово года

 • 100461 просмотра
Флоренс Пью заморозила свои яйца: вот причина

Флоренс Пью заморозила свои яйца: вот причина

 • 83968 просмотра
Британия, вероятно, сняла запрет на удары Storm Shadow по территории рф - СМИ

Британия, вероятно, сняла запрет на удары Storm Shadow по территории рф - СМИ

 • 94779 просмотра
Зима приближается: почему Украине важно переходить на альтернативные технологии энергообеспечения

Зима приближается: почему Украине важно переходить на альтернативные технологии энергообеспечения

 • 102422 просмотра
Воздушные силы предупреждают о ракетной угрозе в нескольких регионах Украины

Воздушные силы предупреждают о ракетной угрозе в нескольких регионах Украины

11:54 • 19032 просмотра
публикации
S.T.A.L.K.E.R. 2 выходит сегодня: что известно о выпуске самой ожидаемой игры

S.T.A.L.K.E.R. 2 выходит сегодня: что известно о выпуске самой ожидаемой игры

13:30 • 100669 просмотра
Зима приближается: почему Украине важно переходить на альтернативные технологии энергообеспечения

Зима приближается: почему Украине важно переходить на альтернативные технологии энергообеспечения

 • 102422 просмотра
Справедливость или безнаказанность: дело главного юриста Нацбанка демонстрирует отсутствие репутационных стандартов

Справедливость или безнаказанность: дело главного юриста Нацбанка демонстрирует отсутствие репутационных стандартов
Эксклюзив

 • 109382 просмотра
Как борьба изменила Украину: полномасштабная война глазами защитников

Как борьба изменила Украину: полномасштабная война глазами защитников
Эксклюзив

 • 125310 просмотра
Украина против Албании: все, что надо знать о решающем матче Лиги наций

Украина против Албании: все, что надо знать о решающем матче Лиги наций

 • 151221 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Самая дорогая улица для шопинга в мире теперь в Милане: какие города обогнала

Самая дорогая улица для шопинга в мире теперь в Милане: какие города обогнала

16:37 • 7942 просмотра
Первый хедлайнер на Coachella 2025 определен: кто им станет

Первый хедлайнер на Coachella 2025 определен: кто им станет

15:31 • 13518 просмотра
Блейк Лайвли изменила финал нового "Дэдпула" одним замечанием

Блейк Лайвли изменила финал нового "Дэдпула" одним замечанием

15:16 • 15815 просмотра
Флоренс Пью заморозила свои яйца: вот причина

Флоренс Пью заморозила свои яйца: вот причина

 • 83968 просмотра
Словарь Cambridge Dictionary объявил слово года

Словарь Cambridge Dictionary объявил слово года

 • 100461 просмотра
Актуальное
Конфликт интересов и убытки: адвокат рассказал, как АРМА управляет арестованными активами

Конфликт интересов и убытки: адвокат рассказал, как АРМА управляет арестованными активами

Киев  •  УНН

 • 16191 просмотра

Read in English

Две арестованные ТЭЦ на Львовщине после передачи в управление АРМА стали убыточными, потеряв 558 млн грн за 4 года. НАБУ начнет расследование в отношении действий руководства АРМА по решению ВАКС.

Агентство по розыску и менеджменту активов должно осуществлять управление арестованными активами с целью сохранения или увеличения их экономической стоимости. Однако, не всегда реальность совпадает с желаемым - две арестованные ТЭЦ на Львовщине после передачи в АРМА стали убыточными и потеряли в цене. Об этом в комментарии УНН заявил адвокат, Заслуженный юрист Украины Владимир Богатырь.

Речь идет о Новороздольской и Новояворовской ТЭЦ, которые арестовали из-за обвинений в том, что они в течение 2013 - 2017 годов получали от НАК «Нафтогаз Украины» природный газ по льготному тарифу. Прибыльные предприятия, которые обеспечивали теплом районы Львовщины и платили налоги, после передачи в управление АРМА превратились в убыточные активы. За четыре года общие потери составили 558 миллионов гривен.

АРМА, которое по закону должно было обеспечить эффективность управления, передало ТЭЦ частному управляющему, который не имел даже лицензий на производство, распределение и поставку энергии. Результат - срыв подготовки к отопительному сезону, рост долгов за газ и угроза отключения.

«Куда смотрели должностные лица АРМА, ведь именно они должны постоянно контролировать эффективность управления активами. И в случае установления во время проверок фактов ненадлежащего управления, агентство обязано сообщить об этом правоохранительным органам для проверки и реагирования. Также должны безотлагательно приниматься меры к смене управляющего. Почему этого не было сделано?» - отметил Богатырь.

После провала с первым управляющим агентство не провело тендер на замену, а прибегло к упрощенной процедуре, привлекая государственное ООО «Нафтогаз Тепло». Однако, «Нафтогаз Тепло» входит в структуру НАК «Нафтогаз Украины», которую следствие ранее признало потерпевшей по делу. Адвокат отметил, что это создало очевидный конфликт интересов.

Чтобы защитить свои интересы, владелец ТЭЦ обратился в НАБУ с просьбой проверить действия руководства АРМА. Однако, антикоррупционеры сначала отказали ему в рассмотрении, заявив об отсутствии доказательств, но ВАКС стал на сторону заявителя и обязал бюро начать расследование.

«Из этого документа (решение ВАКС - ред. ) можно увидеть, что должностным лицам (руководству АРМА, Львовской облгосадминистрации, управляющих активов - ЧП «Гарант Энерго М», ООО «Нафтогаз Тепло», а также НАК «Нафтогаз Украины») вменяют совершение целого букета уголовных правонарушений, начиная с 2018 года: злоупотребление властью или служебным положением; служебная халатность; присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением; умышленное повреждение объектов электроэнергетики; незаконные действия в отношении имущества, на которое наложен арест, заложенного имущества или имущества, которое описано или подлежит конфискации», - разъяснил адвокат.

История с ТЭЦ на Львовщине - лишь один из многочисленных случаев, ставящих под сомнение способность АРМА эффективно управлять активами. Неэффективность, конфликты интересов и непрозрачные решения могут стать поводом для реформирования работы агентства.

Добавим

Заявления о непрозрачной и неэффективной работе АРМА и его руководительницы Елены Думы звучали уже неоднократно. На сайте Кабинета министров Украины даже появилась петиция с призывом уволить Елену Думу с должности из-за ее вероятных связей с пророссийскими политиками и неэффективного управления арестованными активами.

В последние недели АРМА попала под новую волну критики из-за объявления конкурса на отбор управляющего для ТРЦ «Гулливер». Здание ТРЦ является залогом по ипотечному кредиту в государственных банках, среди которых - «Ощадбанк». Однако, среди критериев, которые выписало АРМА, нет ни одного упоминания о необходимости выплачивать заем.

В «Ощадбанке» неоднократно заявляли, что решение о передаче «Гулливера» в АРМА вредит интересам государственного банка, ведь лишит его платежей по кредиту от компании-владельца столичного комплекса. Убытки «Ощадбанка» из-за прекращения выплат по кредиту могут составить более 20 миллиардов гривен.

После объявления конкурса, заместитель председателя правления «Ощадбанка», ответственный за работу с NPL Арсен Милютин в комментарии УНН заявил, что государственный банк планирует взыскать в свою пользу здание столичного ТРЦ «Гулливер», если АРМА передаст его в управление. Он выразил возмущение тем, что вместо выплат по кредиту государственным банкам заработок «Гулливера» отдадут «непонятному управителю».

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Экономика
oshchadbankОщадбанк
natsionalnoe-antikorruptsionnoe-byuro-ukrainiНациональное антикоррупционное бюро Украины
naftogazНафтогаз
ukrainaУкраина
lvovЛьвов