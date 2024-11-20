Конфликт интересов и убытки: адвокат рассказал, как АРМА управляет арестованными активами

Агентство по розыску и менеджменту активов должно осуществлять управление арестованными активами с целью сохранения или увеличения их экономической стоимости. Однако, не всегда реальность совпадает с желаемым - две арестованные ТЭЦ на Львовщине после передачи в АРМА стали убыточными и потеряли в цене. Об этом в комментарии УНН заявил адвокат, Заслуженный юрист Украины Владимир Богатырь.

Речь идет о Новороздольской и Новояворовской ТЭЦ, которые арестовали из-за обвинений в том, что они в течение 2013 - 2017 годов получали от НАК «Нафтогаз Украины» природный газ по льготному тарифу. Прибыльные предприятия, которые обеспечивали теплом районы Львовщины и платили налоги, после передачи в управление АРМА превратились в убыточные активы. За четыре года общие потери составили 558 миллионов гривен.

АРМА, которое по закону должно было обеспечить эффективность управления, передало ТЭЦ частному управляющему, который не имел даже лицензий на производство, распределение и поставку энергии. Результат - срыв подготовки к отопительному сезону, рост долгов за газ и угроза отключения.

«Куда смотрели должностные лица АРМА, ведь именно они должны постоянно контролировать эффективность управления активами. И в случае установления во время проверок фактов ненадлежащего управления, агентство обязано сообщить об этом правоохранительным органам для проверки и реагирования. Также должны безотлагательно приниматься меры к смене управляющего. Почему этого не было сделано?» - отметил Богатырь.

После провала с первым управляющим агентство не провело тендер на замену, а прибегло к упрощенной процедуре, привлекая государственное ООО «Нафтогаз Тепло». Однако, «Нафтогаз Тепло» входит в структуру НАК «Нафтогаз Украины», которую следствие ранее признало потерпевшей по делу. Адвокат отметил, что это создало очевидный конфликт интересов.

Чтобы защитить свои интересы, владелец ТЭЦ обратился в НАБУ с просьбой проверить действия руководства АРМА. Однако, антикоррупционеры сначала отказали ему в рассмотрении, заявив об отсутствии доказательств, но ВАКС стал на сторону заявителя и обязал бюро начать расследование.

«Из этого документа (решение ВАКС - ред. ) можно увидеть, что должностным лицам (руководству АРМА, Львовской облгосадминистрации, управляющих активов - ЧП «Гарант Энерго М», ООО «Нафтогаз Тепло», а также НАК «Нафтогаз Украины») вменяют совершение целого букета уголовных правонарушений, начиная с 2018 года: злоупотребление властью или служебным положением; служебная халатность; присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением; умышленное повреждение объектов электроэнергетики; незаконные действия в отношении имущества, на которое наложен арест, заложенного имущества или имущества, которое описано или подлежит конфискации», - разъяснил адвокат.

История с ТЭЦ на Львовщине - лишь один из многочисленных случаев, ставящих под сомнение способность АРМА эффективно управлять активами. Неэффективность, конфликты интересов и непрозрачные решения могут стать поводом для реформирования работы агентства.

Добавим

Заявления о непрозрачной и неэффективной работе АРМА и его руководительницы Елены Думы звучали уже неоднократно. На сайте Кабинета министров Украины даже появилась петиция с призывом уволить Елену Думу с должности из-за ее вероятных связей с пророссийскими политиками и неэффективного управления арестованными активами.

В последние недели АРМА попала под новую волну критики из-за объявления конкурса на отбор управляющего для ТРЦ «Гулливер». Здание ТРЦ является залогом по ипотечному кредиту в государственных банках, среди которых - «Ощадбанк». Однако, среди критериев, которые выписало АРМА, нет ни одного упоминания о необходимости выплачивать заем.

В «Ощадбанке» неоднократно заявляли, что решение о передаче «Гулливера» в АРМА вредит интересам государственного банка, ведь лишит его платежей по кредиту от компании-владельца столичного комплекса. Убытки «Ощадбанка» из-за прекращения выплат по кредиту могут составить более 20 миллиардов гривен.

После объявления конкурса, заместитель председателя правления «Ощадбанка», ответственный за работу с NPL Арсен Милютин в комментарии УНН заявил, что государственный банк планирует взыскать в свою пользу здание столичного ТРЦ «Гулливер», если АРМА передаст его в управление. Он выразил возмущение тем, что вместо выплат по кредиту государственным банкам заработок «Гулливера» отдадут «непонятному управителю».