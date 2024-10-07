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Збитки на понад 557 мільйонів: адвокат розкритикував керівництво АРМА за провали в управлінні активами

Збитки на понад 557 мільйонів: адвокат розкритикував керівництво АРМА за провали в управлінні активами

Київ • УНН

 • 117056 перегляди

Адвокат Володимир Богатир розкритикував керівництво АРМА за провали в управлінні активами. Він навів приклад збиткових ТЕЦ на Львівщині та закликав до розслідування діяльності агентства.

Неефективність роботи Агентства з розшуку і менеджменту активів, проблеми з управління арештованими активами та скандали навколо керівництва агентства стали основними претензіями до його роботи. Під керівництвом Олени Думи ці проблеми не лише не вирішилися, але й набули нових масштабів. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив адвокат, Заслужений юрист України Володимир Богатир.

"АРМА від моменту його створення не щастить з керівниками, діяльність яких супроводжується скандалами та кримінальними справами. Чинна голова агентства не виправила їхніх помилок, і схоже не стане винятком", - зазначив Богатир.

Одним з яскравих прикладів неефективної роботи агентства, за словами адвоката, є ситуація з Новояворівською та Новороздільською теплоелектроцентралями, які до арешту забезпечували теплом та енергією громадян двох районів на Львівщині, а тепер стали збитковими підприємствами з офіційно зафіксованими збитками у 557,6 мільйона гривень. Замість збереження вартості активів, як передбачено законодавством, ці ТЕЦ тепер потребують постійних дотацій з державного бюджету.

"Більше того їх робота супроводжувалася загрозами зриву опалювальних сезонів та виникнення надзвичайної ситуації внаслідок зупинки роботи генеруючих об’єктів. Цікаво, що ці проблеми й критичну ситуацію було використано, аби запровадити та застосувати виключну процедуру обрання управителя прямим рішенням Кабміну поза конкурсом. Останнє розпорядження з цього питання було прийнято в 2021 році. І до сьогодні конкурс на відбір управителя, передбачений законом, не оголошувався. Тобто, Олена Дума, посівши крісло очільниці АРМА, погодилась з таким станом речей", - наголосив Богатир.

Він повідомив, що власники ТЕЦ подали до Національного антикорупційного бюро заяву про вчинення кримінального правопорушення. "Адже саме в діяльності керівництва АРМА були виявлені ознаки цілої низки злочинів. Будемо сподіватися, що досудове розслідування буде розпочато і виявленим фактам дано належну оцінку", - додав адвокат.

Додамо

Заяви про непрозору та неефективну роботу АРМА та його очільниці Олени Думи звучали вже неодноразово. На сайті Кабінету міністрів України навіть з’явилася петиція з закликом звільнити Олену Думу з посади через її ймовірні зв’язки з проросійськими політиками та неефективне управління арештованими активами.

Окрім того, нещодавно всі члени громадської ради при АРМА склали свої повноваження. На засіданні вони наголосили на непрозорості у роботі АРМА та на тому, що агентство створює штучні перешкоди для здійснення заходів громадського контролю за його діяльністю. Також вони заявили, що керівництво АРМА систематично ігнорує їхні звернення та в порушення вимог закону не залучає їх до опрацювання нормативно-правових актів.

Вже колишній голова громадської ради при АРМА Ігор Чобітько в коментарі УНН наголосив, що після саморозпуску громадської ради АРМА взагалі залишилася без зовнішнього контролю, а тому не можна назвати діяльність АРМА прозорою.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ПолітикаКримінал та НП
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