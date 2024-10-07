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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Убытки на более 557 миллионов: адвокат раскритиковал руководство АРМА за провалы в управлении активами

Убытки на более 557 миллионов: адвокат раскритиковал руководство АРМА за провалы в управлении активами

Киев  •  УНН

7 октября 2024, 14:26  •  23578 просмотра

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Адвокат Владимир Богатырь раскритиковал руководство АРМА за провалы в управлении активами. Он привел пример убыточных ТЭЦ на Львовщине и призвал к расследованию деятельности агентства.

Неэффективность работы Агентства по розыску и менеджменту активов, проблемы по управлению арестованными активами и скандалы вокруг руководства агентства стали основными претензиями к его работе. Под руководством Елены Думы эти проблемы не только не решились, но и приобрели новые масштабы. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал адвокат, Заслуженный юрист Украины Владимир Богатырь.

«АРМА с момента его создания не везет с руководителями, деятельность которых сопровождается скандалами и уголовными делами. Действующая глава агентства не исправила их ошибок, и похоже не станет исключением», - отметил Богатырь.

Одним из ярких примеров неэффективной работы агентства, по словам адвоката, является ситуация с Новояворовской и Новороздольской теплоэлектроцентралями, которые до ареста обеспечивали теплом и энергией граждан двух районов на Львовщине, а теперь стали убыточными предприятиями с официально зафиксированными убытками в 557,6 миллиона гривен. Вместо сохранения стоимости активов, как предусмотрено законодательством, эти ТЭЦ теперь нуждаются в постоянных дотациях из государственного бюджета.

«Более того, их работа сопровождалась угрозами срыва отопительных сезонов и возникновения чрезвычайной ситуации в результате остановки работы генерирующих объектов. Интересно, что эти проблемы и критическую ситуацию было использовано, чтобы ввести и применить исключительную процедуру избрания управляющего прямым решением Кабмина вне конкурса. Последнее распоряжение по этому вопросу было принято в 2021 году. И до сих пор конкурс на отбор управляющего, предусмотренный законом, не объявлялся. То есть, Елена Дума, заняв кресло руководительницы АРМА, согласилась с таким положением вещей», - подчеркнул Богатырь.

Он сообщил, что владельцы ТЭЦ подали в Национальное антикоррупционное бюро заявление о совершении уголовного преступления. «Ведь именно в деятельности руководства АРМА были обнаружены признаки целого ряда преступлений. Будем надеяться, что досудебное расследование будет начато и выявленным фактам дана надлежащая оценка», - добавил адвокат.

Добавим

Заявления о непрозрачной и неэффективной работе АРМА и его руководительницы Елены Думы звучали уже неоднократно. На сайте Кабинета министров Украины даже появилась петиция с призывом уволить Елену Думу с должности из-за ее вероятных связей с пророссийскими политиками и неэффективного управления арестованными активами.

Кроме того, недавно все члены общественного совета при АРМА сложили свои полномочия. На заседании они отметили непрозрачность в работе АРМА и то, что агентство создает искусственные препятствия для осуществления мероприятий общественного контроля за его деятельностью. Также они заявили, что руководство АРМА систематически игнорирует их обращения и в нарушение требований закона не привлекает их к разработке нормативно-правовых актов.

Уже бывший председатель общественного совета при АРМА Игорь Чобитько в комментарии УНН отметил, что после самороспуска общественного совета АРМА вообще осталась без внешнего контроля, а потому нельзя назвать деятельность АРМА прозрачной.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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