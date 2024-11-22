7 новогодних фильмов для праздничного настроения

ukenru
Эксклюзив
"Выстрел себе в голову": Южанина раскритиковала идею Гетманцева о принудительной покупке ОВГЗ
10:15 • 2096 просмотра

"Выстрел себе в голову": Южанина раскритиковала идею Гетманцева о принудительной покупке ОВГЗ

Таинственный "Орешник": что собой представляет и как была разработана ракета, которой враг ударил по Днепру
09:50 • 23423 просмотра

Таинственный "Орешник": что собой представляет и как была разработана ракета, которой враг ударил по Днепру

Эксклюзив
Тепло и комфорт для ВПЛ: как в Броварах создают условия для зимовки переселенцев
07:52 • 77694 просмотра

Тепло и комфорт для ВПЛ: как в Броварах создают условия для зимовки переселенцев

Эксклюзив
Представителям скандинавских государств показали иностранные компоненты оружия рф, произведенные в их странах - КНИИСЭ
 • 109472 просмотра

Представителям скандинавских государств показали иностранные компоненты оружия рф, произведенные в их странах - КНИИСЭ

Эксклюзив
"Будет ли ядерка?" - мнение эксперта о первом запуске межконтинентальной баллистической ракеты
 • 126385 просмотра

"Будет ли ядерка?" - мнение эксперта о первом запуске межконтинентальной баллистической ракеты

Эксклюзив
"Ощадбанк" призвал АРМА к государственному подходу во время конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер" - представитель банка
 • 138327 просмотра

"Ощадбанк" призвал АРМА к государственному подходу во время конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер" - представитель банка

Эксклюзив
Первый снегопад этого осенне-зимнего сезона. Мэр Броваров рассказал, как город справляется с осложнением погодных условий
 • 148938 просмотра

Первый снегопад этого осенне-зимнего сезона. Мэр Броваров рассказал, как город справляется с осложнением погодных условий

Эксклюзив
Конфликт интересов и убытки: адвокат рассказал, как АРМА управляет арестованными активами
 • 150737 просмотра

Конфликт интересов и убытки: адвокат рассказал, как АРМА управляет арестованными активами

Завтра украинцев снова ждут отключения света: когда и сколько очередей будут выключать
 • 149739 просмотра

Завтра украинцев снова ждут отключения света: когда и сколько очередей будут выключать

S.T.A.L.K.E.R. 2 выходит сегодня: что известно о выпуске самой ожидаемой игры
 • 221386 просмотра

S.T.A.L.K.E.R. 2 выходит сегодня: что известно о выпуске самой ожидаемой игры

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Британия, вероятно, сняла запрет на удары Storm Shadow по территории рф - СМИ

Британия, вероятно, сняла запрет на удары Storm Shadow по территории рф - СМИ

 • 169545 просмотра
рф предупредила США о запуске ракеты «орєшнік» за полчаса до удара

рф предупредила США о запуске ракеты «орєшнік» за полчаса до удара

 • 71742 просмотра
Использование россией новой ракеты является "тревожным событием" - спикер генсека ООН

Использование россией новой ракеты является "тревожным событием" - спикер генсека ООН

 • 75736 просмотра
Партизаны помогли уничтожить подразделение дронов армии рф на Донетчине - "АТЕШ"

Партизаны помогли уничтожить подразделение дронов армии рф на Донетчине - "АТЕШ"

 • 63463 просмотра
Баллистическая ракета рф "орешник" имела несколько боеголовок - представители США и Запада

Баллистическая ракета рф "орешник" имела несколько боеголовок - представители США и Запада

 • 81957 просмотра
В Черном море находятся 6 вражеских ракетоносителей общим залпом до 23 ракет

В Черном море находятся 6 вражеских ракетоносителей общим залпом до 23 ракет

04:49 • 41697 просмотра
публикации
Таинственный "Орешник": что собой представляет и как была разработана ракета, которой враг ударил по Днепру

Таинственный "Орешник": что собой представляет и как была разработана ракета, которой враг ударил по Днепру

09:50 • 23423 просмотра
Тепло и комфорт для ВПЛ: как в Броварах создают условия для зимовки переселенцев

Тепло и комфорт для ВПЛ: как в Броварах создают условия для зимовки переселенцев
Эксклюзив

07:52 • 77694 просмотра
НАБУ взялось за очередного министра агрополитики: кому это может быть выгодно

НАБУ взялось за очередного министра агрополитики: кому это может быть выгодно

 • 174864 просмотра
S.T.A.L.K.E.R. 2 выходит сегодня: что известно о выпуске самой ожидаемой игры

S.T.A.L.K.E.R. 2 выходит сегодня: что известно о выпуске самой ожидаемой игры

 • 221386 просмотра
Зима приближается: почему Украине важно переходить на альтернативные технологии энергообеспечения

Зима приближается: почему Украине важно переходить на альтернативные технологии энергообеспечения

 • 178087 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
7 новогодних фильмов для праздничного настроения

7 новогодних фильмов для праздничного настроения

08:46 • 22487 просмотра
Grimes говорит, что Илон Маск стал "неузнаваемым"

Grimes говорит, что Илон Маск стал "неузнаваемым"

07:14 • 28070 просмотра
Анджелина Джоли раскрыла неожиданные детали о своих шестерых детях

Анджелина Джоли раскрыла неожиданные детали о своих шестерых детях

07:06 • 26557 просмотра
Ученые в сирийской гробнице нашли древнейший известный алфавит

Ученые в сирийской гробнице нашли древнейший известный алфавит

 • 66529 просмотра
Coachella 2025 объявила лайн-ап раньше обычного: кто выступит на фестивале

Coachella 2025 объявила лайн-ап раньше обычного: кто выступит на фестивале

 • 68390 просмотра
Актуальное
7 новогодних фильмов для праздничного настроения

7 новогодних фильмов для праздничного настроения

Киев  •  УНН

 • 21484 просмотра

Read in English

Стриминговые сервисы подготовили подборку праздничных фильмов к Новому году и Рождеству. Среди них комедии с Джеком Блэком, Беном Стиллером и другими звездами, которые можно посмотреть уже в этом месяце.

В преддверии новогодних праздников хочется окунуться в атмосферу чудес и магии. УНН подготовили подборку новогодних фильмов, которые выйдут в этом месяце.

Детали

Почти рождественская история (Disney+)

Короткометражный фильм о молодой сове, которая потерялась после того, как искала убежища внутри дерева, предназначенного для отправки в Рокфеллеровский центр.

Image

В ленте снялись известные актеры такие как Джим Геффиган, Мамуду Ати, Наташа Лионн и Джон С. Рейли.

"Почти рождественская история" уже можно посмотреть на Disney+.

Праздничные джентльмены (Netflix)

Главная героиня - профессиональная танцовщица возвращается в свой родной маленький городок на праздники, чтобы помочь спасти концертный зал для выступления своих родителей, устроив танцевальное шоу в стиле Чиппендейл.

Image

Бритт Робертсон и Чед Майкл Мюррей сыграют в новом сексуальном рождественском фильме, который уже транслируется на Netflix.

Проект «Ведьма из Блэр» наконец-то будет доступен в версии, которую задумали его создатели12 нояб. 2024, 10:18 • 90152 просмотра

Дорогой Санта (Paramount+)

В сюжете фильма парень с дислексией случайно адресует свое письмо Санте Сатане, его посещает большой человек и обещает три желания - в обмен на его душу.

Image

Джек Блэк сыграет главную роль в этой непристойной рождественской комедии от авторов "Тупой и еще тупее". Премьера фильма "Дорогой Санта" состоится 25 ноября на Paramount+.

Наш маленький секрет (Netflix)

В ленте разворачивается история о девушке, которая узнала, что сестра ее нынешнего парня встречается с ее бывшим. Поэтому с таким развитием событий Эйвери придется провести свое первое Рождество с семьей и сохранить тайну.

Image

Премьера "Нашего маленького секрета" состоится 27 ноября на Netflix.

В связи с обвинением в отмывании 130 млн евро, арестованы сотрудники Marvel Rivals11 нояб. 2024, 14:34 • 17764 просмотра

Лускунчики (Hulu)

История об успешном бизнесмене и холостяке, у которого внезапно умирает сестра. Теперь главному герою выпадает на плечи обязанность заботиться о своих четырех неуправляемых племянниках в праздничный сезон.

Бен Стиллер и Линда Карделлини сыграют в этой горькой комедии, премьера которой состоится 29 ноября на Hulu.

Пылкий снеговик (Netflix)

Актриса из "Злых девушек" Лейси Чаберт сыграет вдову, которая случайно оживила снеговика с помощью рождественской магии в фильме "Пылкий снеговик".

Роль пылкого снеговика сыграет играет играет Дастин Миллиган, которого многие узнают как Теда из Шиттс-Крик. Невероятный рождественский фильм уже вышел на Netflix.

Любовь отстой (Max)

В фильме рассказывается о двух лучших друзьях и первокурсниках колледжа, у которых есть одна цель во время каникул в честь Дня благодарения: расстаться со своими школьными вторыми половинками. Кирнан Шипка, Нико хирурга и Калеб Хирон сыграют в этой комедии о взрослении.

Image

Премьера фильма состоится в День благодарения (28 ноября) на Max.  

Пять захватывающих фантастических фильмов: что посмотреть в эти осенние выходные15 нояб. 2024, 18:07 • 110439 просмотров

Алина Волянская

Алина Волянская

КультураУНН Lite
netflixNetflix