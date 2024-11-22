7 новогодних фильмов для праздничного настроения

В преддверии новогодних праздников хочется окунуться в атмосферу чудес и магии. УНН подготовили подборку новогодних фильмов, которые выйдут в этом месяце.

Детали

Почти рождественская история (Disney+)

Короткометражный фильм о молодой сове, которая потерялась после того, как искала убежища внутри дерева, предназначенного для отправки в Рокфеллеровский центр.

В ленте снялись известные актеры такие как Джим Геффиган, Мамуду Ати, Наташа Лионн и Джон С. Рейли.

"Почти рождественская история" уже можно посмотреть на Disney+.

Праздничные джентльмены (Netflix)

Главная героиня - профессиональная танцовщица возвращается в свой родной маленький городок на праздники, чтобы помочь спасти концертный зал для выступления своих родителей, устроив танцевальное шоу в стиле Чиппендейл.

Бритт Робертсон и Чед Майкл Мюррей сыграют в новом сексуальном рождественском фильме, который уже транслируется на Netflix.

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Дорогой Санта (Paramount+)

В сюжете фильма парень с дислексией случайно адресует свое письмо Санте Сатане, его посещает большой человек и обещает три желания - в обмен на его душу.

Джек Блэк сыграет главную роль в этой непристойной рождественской комедии от авторов "Тупой и еще тупее". Премьера фильма "Дорогой Санта" состоится 25 ноября на Paramount+.

Наш маленький секрет (Netflix)

В ленте разворачивается история о девушке, которая узнала, что сестра ее нынешнего парня встречается с ее бывшим. Поэтому с таким развитием событий Эйвери придется провести свое первое Рождество с семьей и сохранить тайну.

Премьера "Нашего маленького секрета" состоится 27 ноября на Netflix.

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Лускунчики (Hulu)

История об успешном бизнесмене и холостяке, у которого внезапно умирает сестра. Теперь главному герою выпадает на плечи обязанность заботиться о своих четырех неуправляемых племянниках в праздничный сезон.

Бен Стиллер и Линда Карделлини сыграют в этой горькой комедии, премьера которой состоится 29 ноября на Hulu.

Пылкий снеговик (Netflix)

Актриса из "Злых девушек" Лейси Чаберт сыграет вдову, которая случайно оживила снеговика с помощью рождественской магии в фильме "Пылкий снеговик".

Роль пылкого снеговика сыграет играет играет Дастин Миллиган, которого многие узнают как Теда из Шиттс-Крик. Невероятный рождественский фильм уже вышел на Netflix.

Любовь отстой (Max)

В фильме рассказывается о двух лучших друзьях и первокурсниках колледжа, у которых есть одна цель во время каникул в честь Дня благодарения: расстаться со своими школьными вторыми половинками. Кирнан Шипка, Нико хирурга и Калеб Хирон сыграют в этой комедии о взрослении.

Премьера фильма состоится в День благодарения (28 ноября) на Max.

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